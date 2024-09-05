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美14歲學生「闖隔壁教室」槍殺4人！　同學傳訊求救：我好害怕

▲▼喬治亞州首府亞特蘭大附近溫得市（Winder）的阿巴拉契中學（Apalachee High School）爆發槍擊案。（圖／路透）

▲阿巴拉契中學4日上午爆發校園槍擊案，造成2名學生、2名教師死亡，另外還有9人受傷。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國喬治亞州巴羅縣（Barrow County）一所中學4日上午爆發校園槍擊案，造成2名學生、2名教師死亡，另外還有9人受傷。槍手是來同樣來自該校的14歲學生葛瑞（Colt Gray），他的同班同學表示，葛瑞在隔壁教室開了10至15槍，還有學生嚇得傳訊息跟媽媽求救。

根據CNN報導，位於巴羅縣溫得市（Winder）的阿巴拉契中學（Apalachee High School）4日上午發生槍案，該校學生葛瑞持槍在教室內掃射，造成2名學生、2名教師死亡，另外還有9人受傷。目前葛瑞已遭警方逮捕，將以成人身分受審。

▲▼喬治亞州首府亞特蘭大附近溫得市（Winder）的阿巴拉契中學（Apalachee High School）爆發槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿巴拉契中學4日上午爆發校園槍擊案，造成2名學生、2名教師死亡。（圖／達志影像／美聯社）

他的同班同學薩亞拉特（Lyela Sayarath）表示，當天上課時葛瑞提早離開教室，課堂快結束時，校內的廣播器突然響起，要求各班老師查看電子郵件信箱，接著沒過多久，就有人看到站在教室門外的葛瑞，而班上一名同學準備去幫他開門時，見到他手上拿著一把槍，嚇得立刻逃離門口。

薩亞拉特說，「我猜他發現我們不讓他進來了，如果我們教室門是開著、沒有上鎖的話，他就會進來開槍了。」當時同學和老師嚇得趴在地上，並奮力用桌子堵住門口，接著就聽到連續10至15聲槍響，「他沒有試圖射教室的門或窗戶，他一發現進不來，就去下一間教室了。」

▲▼喬治亞州首府亞特蘭大附近溫得市（Winder）的阿巴拉契中學（Apalachee High School）爆發槍擊案。（圖／路透）

▲槍案發生前阿巴拉契中學曾接獲電話警告。（圖／路透）

多名執法官員透露，在槍案發生前阿巴拉契中學曾接獲電話警告，對方表示將有5所中學發生槍擊案，而阿巴拉契中學將是第一個，但目前尚未掌握是誰打的電話。警方指出，現階段仍在調查死者、傷者與槍手的關聯，巴羅縣的所有學校本周將全數停課關閉。

學生家長克拉克（Erin Clark）4日上班時收到17歲兒子伊森（Ethan Haney）傳來的一連串訊息，「學校射擊」、「我好害怕」、「拜託」、「我不是在開玩笑」。克拉克立刻從公司離開趕往學校，並傳訊息給伊森，「我離開公司了，我也愛你寶貝。」

克拉克向CNN表示，伊森約聽到8至9聲槍響，他立刻關上教室的門，並和同學合力用桌椅擋住門，「我看到兒子的訊息快嚇壞了，我一直在祈禱他平安。」

執法人員透露，葛瑞使用的是AR-15步槍，但未透露槍枝來源、子彈數量和行兇動機等細節。

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