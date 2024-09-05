女礦區尋寶「挖出4kg巨大紫水晶」　驚人尺寸市價達7.5萬元

▲女發現巨大紫水晶。（圖／翻攝自Instagram／wildling_heart）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女子在西澳大利亞州礦區尋寶時，意外挖出一個巨大紫水晶，影片中可看到，該水晶重達4公斤，需要她同時用雙手才能拔出，寶石雖然還未切割卻已呈現美麗的六角形狀，驚人發現獲得網友關注。

身為珠寶商的女子麥克馬倫(Kristy McMullen)，在網路上自稱是寶石獵人，時常分享她在礦區發現寶石的相關內容，上月她與夥伴派翠克(Patrick)在西澳大利亞州當地礦場尋寶時，發現一顆美麗的巨大紫水晶，2人都被這顆寶石的尺寸給嚇了一大跳。

麥克馬倫在Instagram影片中表示，「派翠克和我一起在紫水晶工作時，這個美麗的東西決定現身，這是我們在礦區發現過的最大寶石」。影片吸引網友留言，「我的天啊，太美了」、「寶石天然的形狀看起來就像被切割過一樣美」、「太強了，恭喜」。

麥克馬倫事後向當地媒體表示，他們這次所發現的寶石，由於這麼大的尺寸在當地非常罕見，預估市價可達3,500澳元（約台幣7.5萬元）。而從她網路頁面中可看到，這次她在該礦區工作的3星期中，幾乎每天都有發現紫水晶，收穫十分豐富。