搭機慘遇開腿男！　女崩潰被2男夾在中間「腿全程緊貼」畫面曝

▲女子搭機，腿部空間遭男子擠壓。（圖／翻攝自TikTok／erinrempel）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子搭機時買到中間座位，沒想到身旁的2名男乘客全程都把腿打得很開，導致她被2男夾在中間動彈不得，即使她想讓對方收腿，對方的腿仍緊緊貼在她身旁，讓她非常不舒服。

名叫艾琳(Erin)的女子近來在網路上分享影片，控訴「男人坐下時真的需要這麼大的空間嗎」，誇張遭遇引發許多女性共鳴，影片上線後獲得1千6百多萬人次觀看。

@erinrempel why would anyone EVER need that much room??? i tried to get him to move but he wouldnt ♬ female rage - bel6va

影片中可看到，穿著白色褲子的艾琳，搭機時被2名男子擠在中間，2名男子都大方把腿打開，即使嚴重擠壓到她的空間也毫不在意，感到不舒服的她試圖移動自己的腿，可是身旁男子都不為所動。

艾琳氣得表示，「我試圖讓男子移開他的腿，但他沒有」。影片吸引上萬網友留言，「男的是故意的吧，有些人會故意這樣，你必須要大聲告訴對方」、「故意把熱咖啡淋下去啦」、「看得好生氣喔」、「我身為一名男性，如果我旁邊有人的話我不會這樣坐」、「你當下應該大聲罵出來，相信我，他會立刻合上腿」。

男性開腿(Manspreading)問題過去也曾引發爭議，西班牙馬德里交通運輸公司便曾頒布規定，禁止男性搭乘交通工具時岔開大腿，因為該坐姿會嚴重影響到旁人，希望能宣導大眾別再擺出會讓旁人不舒服的姿勢。