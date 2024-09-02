澳洲戀童癖幼保員「性侵性虐60童」　犯案19年才被抓

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲46歲前幼兒保育員葛瑞菲斯（Ashley Paul Griffith）被認為是澳洲史上犯行最嚴重的戀童癖者之一，曾於2003年至2022年在10多間幼托中心對數十名孩童下手，大多數受害孩童不到12歲，一度面臨1000多項指控。葛瑞菲斯2日現身布里斯本地方法院，承認307項兒童性犯罪指控，包括性侵、性虐以及性剝削。

衛報、9 NEWS等報導，葛瑞菲斯2日承認過去19年在澳洲布里斯本、義大利中部城市比薩（Pisa）對孩童進行性侵犯，法官花費兩個多小時宣讀307項指控，多名受害者和其家人到場聆聽。

這307項指控涉及大約60名孩童，包括28項性侵指控、190項非法猥褻12歲以下孩童、67項拍攝孩童性剝削影像與照片、15項反覆性虐待孩童等，許多受害者年齡不到12歲。

▲葛瑞菲斯犯案19年才被抓，數十名孩童受害。（圖／CFP）

葛瑞菲斯曾在澳洲布里斯本10所幼托中心、雪梨1所幼托中心與義大利比薩1間幼托中心上班。但他也是澳洲史上犯行最嚴重的戀童癖者之一，調查人員2014年就在暗網發現他製作的影片與拍攝的照片，不過澳洲警方直到2022年才追蹤到這些影像的背景來自於布里斯本一間幼托中心，同年把他逮捕；在他落網一年後，被控犯下1623項罪行，受害孩童多達91人，不過後來部分指控遭撤銷。

葛瑞菲斯被還押候審，將於9月9日再次出庭。此案宣判日期尚未確定。