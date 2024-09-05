深夜狂開上百槍！男「3小時內屠殺81隻動物」　遍地屍體霰彈槍

▲男子屠殺動物被捕。（圖／翻攝自Monterey County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國加州發生駭人屠殺案件，一名男子在農莊中拿槍瘋狂掃射長達3小時，導致80多隻動物身亡，包含小馬、山羊、天竺鼠，還有大量的雞、鳥類和兔子，警察抵達時遍地是屍體，還找到大量槍枝。

蒙特瑞郡(Monterey)警方3日凌晨3時25分左右接獲多通槍擊事件報案電話，即使警方抵達現場時仍可聽到多聲槍響，立即通知附近民眾前往避難所，但是第一時間無法找到開槍者，後來透過無人機搜查，在一處廣大的葡萄園中發現39歲開槍男子阿洛尤(Vicente Joseph Arroyo)。

警方除了在現場發現81隻動物屍體，還找到各種不同款式武器，包含各式步槍、霰彈槍、手槍和大量空彈匣，部分動物雖然被發現時還活著，但由於傷勢情況太嚴重，基於人道考量不得不安樂死。

警官表示，當他們抵達現場時，一片漆黑中充斥著槍聲，「我們不確定我們會遇到什麼，結果看到小馬被射殺的屍體，我從來沒遇過這樣的慘案」。

警方搜索阿洛尤家時發現更多致命武器，依虐待動物、破壞公物、犯罪威脅、非法持有和使用攻擊武器等罪關押在監獄中，保釋金從5萬美元（約台幣160萬）提高至100萬美元（約台幣3,208萬元）。