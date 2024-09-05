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28歲男下班回家「戴耳機過馬路」　被迎面校車輾過當場身亡

當地時間2017年6月5日，西班牙馬德里，交通燈號誌顯示同性手牽手過馬路。可用於同志示意圖。（圖／CFP視覺中國）

▲男子過馬路被校車撞上。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

印度德里傳出一起不幸事件，一名28歲男子下班在德里西南部Vasant Kunj區過馬路時，被一輛校車輾壓身亡，由於他當時戴著耳機，懷疑是因為耳機導致他無法注意到來車，才會發生意外。

德里警方表示，28歲男子庫馬(Manoj Kumar)3日下午在Mahipalpur大橋附近行走時，被42歲司機達西亞(Jasbir Dahiya)所駕駛的校車撞倒，當場身亡，當時車上載滿著要下課回家的學生，附近目擊者見狀，立即幫忙逮住司機。

當地媒體指出，死者庫馬是一名保全，目前在德里英迪拉·甘地機場(Indira Gandhi International Airport)工作，身後留下妻子和2名孩子，家人都居住在北方邦阿格拉(Agra)。

警方認為，由於庫馬當時戴著耳機，可能是因為耳機導致他沒有注意到來車，目前已將遺體送去驗屍，肇事司機也被逮捕，案件仍待調查中。

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