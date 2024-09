28歲男下班回家「戴耳機過馬路」　被迎面校車輾過當場身亡

▲男子過馬路被校車撞上。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

印度德里傳出一起不幸事件,一名28歲男子下班在德里西南部Vasant Kunj區過馬路時,被一輛校車輾壓身亡,由於他當時戴著耳機,懷疑是因為耳機導致他無法注意到來車,才會發生意外。

德里警方表示,28歲男子庫馬(Manoj Kumar)3日下午在Mahipalpur大橋附近行走時,被42歲司機達西亞(Jasbir Dahiya)所駕駛的校車撞倒,當場身亡,當時車上載滿著要下課回家的學生,附近目擊者見狀,立即幫忙逮住司機。

