10月玩紐西蘭變貴了！旅遊稅「調高300%」到2千元　簽證價格也上漲

▲紐西蘭宣布調高簽證和旅遊稅的價格，讓10月開始訪問該國的遊客旅費變得更高了。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

紐西蘭政府宣布將大幅提高對外國遊客徵收的旅遊稅（IVL），自10月1日起，稅收將從現行的35紐元（約新台幣712元）上調至100紐元（約新台幣2033元），增幅近300%，引發業界擔憂，認為漲價將阻礙旅遊業從疫情衝擊中復甦。

據彭博社報導，紐西蘭政府認為，提高旅遊稅的舉動將有助於促進紐西蘭的經濟增長，同時「確保遊客在訪問紐西蘭時為公共服務和高品質的體驗做出貢獻」。紐西蘭旅遊部指出，除了上調旅遊稅外，簽證費用也將自10月起增加至341紐元（約新台幣6774元），以促進基礎設施的維護和環境保護。

儘管紐西蘭認為調整稅收不會影響該國的競爭力，也不會影響入境遊客的數量，但國際航空運輸協會（IATA）警告，調漲相關費用將降低紐西蘭對遊客的吸引力，還有可能導致紐西蘭的旅遊業要遲至2026年才能恢復疫情前水平，「泰國等地不斷嘗試減免旅遊稅來吸引更多遊客，紐西蘭的做法可能會適得其反」。

紐西蘭的旅遊業者也對此感到擔憂，認為該國旅遊業的復甦已落後於全球其他地區，而政府調高旅遊稅的政策將進一步削弱紐西蘭的全球競爭力，並對已處於疫情前水準80%左右的旅遊業構成重大障礙。