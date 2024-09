屁孩耍帥海邊「爬岩石拍照」！下秒遭巨浪吞沒　驚悚畫面曝

▲少年冒險攀爬海邊岩石,沒想到就此遇難。(圖/翻攝自X)



記者王佩翊/編譯

澳洲中南部南澳州維克多港的花崗岩島(Granite Island)發生一起墜海事件,16歲少年梅赫迪·哈比比(Mehdi Habibi)和家人一起到此遊玩,為了拍照特地爬上岩石,沒想到一時腳滑,直接失足摔落,隨後被海浪捲入大海中,而替他拍照的哥哥則是拍下弟弟失蹤前的最後身影。目前警消仍在全力搜索,但是依舊未果。

根據《澳洲新聞網》報導,16歲少年梅赫迪1日下午3時前往南澳州的花崗岩島遊玩,儘管當時風浪頗大,但他仍不顧危險,爬上岩石,並試圖擺出帥氣姿勢,請哥哥幫他拍照留念。誰也沒想到,下一秒他就失足從岩石上跌倒,隨後被大浪捲入海中。

他的哥哥薩希爾(Sahil)接受《廣告人報》採訪時說,「他直接沉入水中。」根據7News所取得的影片,梅赫迪在攀爬岩石的同時,海浪正在猛烈襲擊岸邊的岩石,而當他跌入大海後,就徹底消失。

南澳警方獲報後隨即展開搜尋和救援行動,並出動直升機、當地衝浪救生員以及搜救隊,然而截至目前仍未尋獲梅赫迪的下落。搜救行動2日上午重新展開,但受到惡劣天氣影響,一度暫停,預計於隔日重新展開。

來自阿富汗的梅赫迪與哥哥、母親2023年以難民身分入境澳洲,搬到阿德萊德與父親團聚。一家人在移民到南澳州前,一直生活在巴基斯坦,而這更是他們14年來首次一起慶祝父親節(澳洲父親節為9月的第一個星期日),沒想到卻發生憾事。

梅赫迪的姑姑法希瑪(Fahima Habibi)表示,對於梅赫迪遭逢意外,全家人都非常擔心,難過到睡不著。

警方指出,梅赫迪當時被巨浪從後方擊中,隨後便消失在大海中,1日晚間當局已派出數架直升機在空中巡視,同時出動緊急救援隊、海上志工救援隊、國家公園人員和警察,但是仍然沒有找到梅赫迪。目前發生事故的花崗岩島已經全面封閉。

The tragic final moments before a teenager was swept out to sea off Granite Island during a Father’s Day trip were filmed by his younger brother. 17-year-old Mehdi Habibi was climbing on rocks to have his photo taken when huge waves hit. https://t.co/y8fYjmJNXU #7NEWS pic.twitter.com/dQcExUy68s