屁孩耍帥海邊「爬岩石拍照」！下秒遭巨浪吞沒　驚悚畫面曝

▲少年冒險攀爬海邊岩石，沒想到就此遇難。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

澳洲中南部南澳州維克多港的花崗岩島（Granite Island）發生一起墜海事件，16歲少年梅赫迪·哈比比（Mehdi Habibi）和家人一起到此遊玩，為了拍照特地爬上岩石，沒想到一時腳滑，直接失足摔落，隨後被海浪捲入大海中，而替他拍照的哥哥則是拍下弟弟失蹤前的最後身影。目前警消仍在全力搜索，但是依舊未果。

根據《澳洲新聞網》報導，16歲少年梅赫迪1日下午3時前往南澳州的花崗岩島遊玩，儘管當時風浪頗大，但他仍不顧危險，爬上岩石，並試圖擺出帥氣姿勢，請哥哥幫他拍照留念。誰也沒想到，下一秒他就失足從岩石上跌倒，隨後被大浪捲入海中。

他的哥哥薩希爾（Sahil）接受《廣告人報》採訪時說，「他直接沉入水中。」根據7News所取得的影片，梅赫迪在攀爬岩石的同時，海浪正在猛烈襲擊岸邊的岩石，而當他跌入大海後，就徹底消失。

南澳警方獲報後隨即展開搜尋和救援行動，並出動直升機、當地衝浪救生員以及搜救隊，然而截至目前仍未尋獲梅赫迪的下落。搜救行動2日上午重新展開，但受到惡劣天氣影響，一度暫停，預計於隔日重新展開。

來自阿富汗的梅赫迪與哥哥、母親2023年以難民身分入境澳洲，搬到阿德萊德與父親團聚。一家人在移民到南澳州前，一直生活在巴基斯坦，而這更是他們14年來首次一起慶祝父親節（澳洲父親節為9月的第一個星期日），沒想到卻發生憾事。

梅赫迪的姑姑法希瑪（Fahima Habibi）表示，對於梅赫迪遭逢意外，全家人都非常擔心，難過到睡不著。

警方指出，梅赫迪當時被巨浪從後方擊中，隨後便消失在大海中，1日晚間當局已派出數架直升機在空中巡視，同時出動緊急救援隊、海上志工救援隊、國家公園人員和警察，但是仍然沒有找到梅赫迪。目前發生事故的花崗岩島已經全面封閉。