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嘉藥藥學碩士專班赴日移地教學　深入學習醫藥分業與長照實務

▲嘉南藥理大學藥學系碩士專班12位研究生，近日在藥理學院院長王四切的帶領下，前往日本東京進行為期數日的移地教學暨實務參訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學藥學系碩士專班12位研究生，近日在藥理學院院長王四切的帶領下，前往日本東京進行為期數日的移地教學暨實務參訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學藥學系碩士專班12位研究生，近日在藥理學院院長王四切的帶領下，前往日本東京進行為期數日的移地教學暨實務參訪，實地深入了解日本的醫藥分業單軌制及長照政策，並汲取相關經驗，為我國未來長照藥師的發展奠定基礎。

▲嘉南藥理大學藥學系碩士專班12位研究生，近日在藥理學院院長王四切的帶領下，前往日本東京進行為期數日的移地教學暨實務參訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

參與此次參訪的12位研究生中，不僅有現職藥師及藥局管理者，還有6位嘉藥藥學系畢業校友。此次參訪場域涵蓋了八王子藥劑中心、東京藥科大學、日本久光製藥（撒隆巴斯）、日本東京藥粧展與日本大國藥粧（秋葉原店）等知名的醫藥相關機構。透過這些參訪，深入瞭解日本醫藥分業的制度運作，親身體驗日本在醫藥分業與長期照護方面的先進做法。

▲嘉南藥理大學藥學系碩士專班12位研究生，近日在藥理學院院長王四切的帶領下，前往日本東京進行為期數日的移地教學暨實務參訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

學生們在這些參訪行程，深入學習藥品的製程及行銷策略，並掌握當前藥粧產業的趨勢及市場商品的流行導向。這些製藥廠在製藥工藝、品質管理及市場推廣方面擁有豐富的經驗，為學生們提供寶貴的學習機會。

▲嘉南藥理大學藥學系碩士專班12位研究生，近日在藥理學院院長王四切的帶領下，前往日本東京進行為期數日的移地教學暨實務參訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

嘉南藥理大學校友總會會長、同時也是新北藥師公會理事長的許有杉表示，此次移地教學讓他們受益匪淺，不僅對日本的醫藥分業及長照政策有了更深入的認識，也同時展望藥粧行業的發展動態，對自身未來的職業發展規劃有了清晰方向。

▲嘉南藥理大學藥學系碩士專班12位研究生，近日在藥理學院院長王四切的帶領下，前往日本東京進行為期數日的移地教學暨實務參訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王四切院長指出，日本在藥師長照領域一直是全球的先驅。嘉藥首次帶領藥學系研究生進行海外移地教學，目的是希望學生能夠結合理論與實務，通過親身參訪吸收國外先進經驗，為未來在長照藥師領域的發展做好準備。同時，這次參訪也為學生們提供了拓展國際視野的機會，促進學術與實務能力的提升。未來藥學系將持續推動國際化教育，鼓勵學生參與更多國際交流活動，以提升專業素養與全球競爭力。

▲嘉南藥理大學藥學系碩士專班12位研究生，近日在藥理學院院長王四切的帶領下，前往日本東京進行為期數日的移地教學暨實務參訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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