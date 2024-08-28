LINE新功能上線！圖示「不再只有綠色了」　萬人喊羨慕：超美

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名在日本的台網友昨發現，LINE推出新功能，用戶可以更換應用程式中的LINE圖示了，共有13種，且iOS、安卓（Android）都能用，讓他驚喜不已。目前這項新功能還未在台灣上線，不過有蘋果用戶留言教學，如何利用捷徑來更換成自己喜歡的圖示。

網友昨在Threads發文驚呼，「LINE可以更換應用程式圖示了，大家記得去更新！」此話一出，狂吸1.6萬人按讚，不過許多人嘗試後發現，目前還無法更新。

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事後，原PO表示，早上通勤時看到LINE推出新功能，更新完忍不住發文分享，忽略了可能有地區性限制的問題，「此功能應該是日本地區先推出（8／26發佈），給在非日本的各位脆友們造成不必要的期待及困擾，我在這裡跟大家說聲對不起，但此功能確定是安卓跟iOS都有的，大家還是可以期待未來的更新。」

▲目前該功能已在日本上線。（圖／翻攝自Threads）

他透露，將LINE更新到的14.14.0版本後，「設定」裡會多出「應用程式圖示」的選項，除了基本款的綠色及黑色，另有11種專屬款可更換，但必須是LYP Premium會員才可使用專屬款。

對此，網友們紛紛羨慕直呼，「我的沒有」、「可惜了」、「難怪設定裡依然沒有選項」、「找不到欸在哪呀，也不能更新」、「你給我天堂又給我懸崖，別給我像是天堂的懸崖」、「好可愛」。

▲蘋果用戶可透過「捷徑」來更改圖示。（圖／翻攝自Threads）

值得一提的是，蘋果用戶也熱心教學，表示能利用手機內建的「捷徑」功能來更換APP的圖示，方法如下：

1.打開「捷徑」後按右上角的「+」。

2.點選「打開APP」，接著輸入想更換圖像的「APP名稱」。

3.選擇「加入主畫面」，再從相簿中選取圖片，即可更換。