2024綠點子國際發明設計賽嘉藥登場　7國167件作品競逐最高榮耀

▲2024年第六屆綠點子國際發明暨設計競賽於8月9日至10日在嘉南藥理大學紹宗體育館隆重舉行，共計167件作品同場競逐最高榮譽鈦金獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年第六屆綠點子國際發明暨設計競賽於8月9日至10日在嘉南藥理大學紹宗體育館隆重舉行，吸引來自台灣、美國、越南、泰國、日本、韓國及新加坡等國家前來參加，本次競賽有設計類27隊、發明類社會組120隊及青少組20隊，共計167件作品同場競逐最高榮譽鈦金獎，評審團由18位國際知名大學教授組成。

此次競賽由嘉南藥理大學、虎尾科技大學智慧綠能光電研發及人才培育中心、交通部運輸研究所、奇美醫院、台灣整體健康促進發展協會、金屬工業中心及慧育國際有限公司等單位聯合辦理。嘉藥副校長張翊峰、國際發明學會理事長閔庭輝及前科技部長楊弘敦講座教授等多位嘉賓也蒞臨現場指導。

在8月9日開幕儀式上，台南市經濟發展局主任秘書吳建德致詞提到，該競賽為綠色科技新興作品提供一個展示舞台，促進這些創新應用能被大眾廣泛使用或運作在市政上。國際發明學會理事長閔庭輝表示，綠點子發明設計競賽每年都吸引國際間超過百件作品參加，為世界各國創意人提供展示創新發明成果的平台，讓這些創意發明不只被看見，更有機會朝向市埸化發展。

嘉藥副校長張翊峰表示，綠點子發明設計競賽不僅吸引國外人才組隊角逐，也為國內學生提供展現創意的平台，他強調嘉藥重視師生研究，提供研究空間、設備與經費等豐富資源，並積極推動國際交流。此次競賽不僅促進各界的學習與交流，也創造學界與業界的雙贏成果，提升台灣在國際上的地位。