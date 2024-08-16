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嘉藥師生綠點子國際發明競賽　勇奪4鈦金3金9銀15銅

▲2024年綠點子國際發明暨設計競賽，嘉南藥理大學師生團隊表現卓越，共榮獲4個鈦金獎、3個金獎、9個銀獎及15個銅獎，充分展現了嘉藥師生的創意與實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024年綠點子國際發明暨設計競賽，嘉南藥理大學師生團隊表現卓越，共榮獲4個鈦金獎、3個金獎、9個銀獎及15個銅獎，充分展現了嘉藥師生的創意與實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年綠點子國際發明暨設計競賽於日前圓滿落幕，嘉南藥理大學師生團隊在此次比賽中表現卓越，共榮獲4個鈦金獎、3個金獎、9個銀獎及15個銅獎，充分展現了嘉藥師生的創意與實力。

這次競賽吸引來自7個國家，共計167件作品參與角逐，包含設計類27隊、發明類社會組120隊及青少組20隊。嘉藥師生能在眾多優秀作品中脫穎而出，獲得如此多獎項，實屬不易。

▲2024年綠點子國際發明暨設計競賽，嘉南藥理大學師生團隊表現卓越，共榮獲4個鈦金獎、3個金獎、9個銀獎及15個銅獎，充分展現了嘉藥師生的創意與實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

獲鈦金獎的作品分別是粧品系老師梁家華及曾良鵬指導學生曾瀚霆、程依琇與陳品儒共同研發「刺蔥烏亮頭皮淨化液」、環工系老師蔡瀛逸指導學生翁偉誠、林力揚、曾仲均及林軒毅研發「異味的3D空間魅影：臭味飄到哪？原來無處不在，還真能飄！」、生活系老師顏名聰指導學校輔導廠商AKIRA原品生活研發「烏金肉乾茄芷袋禮包」及粧品系老師梁家華指導學校輔導廠商瑪卡亞咖啡研發的「融合原民智慧與自然精華的肌膚魔力保養品-水漾醒神生機精華」。

▲2024年綠點子國際發明暨設計競賽，嘉南藥理大學師生團隊表現卓越，共榮獲4個鈦金獎、3個金獎、9個銀獎及15個銅獎，充分展現了嘉藥師生的創意與實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「刺蔥烏亮頭皮淨化液」以友善環境為出發點，採用植萃成分，研發毛囊護理產品，促使毛囊黑色素細胞活化，達到護髮的功效。「烏金肉乾茄芷袋禮包」，不僅保留傳承台南五十餘年肉乾製作技術，還創新結合台南特產烏魚子，研發出全台首創「烏金肉乾」，並以AKIRA茄芷袋作為伴手禮包裝，將台南風味與環保理念融為一體。環工系蔡瀛逸團隊利用無人機搭載機械學習輔助的高感度儀器，進行氨氣異味的空間感測與即時監測數據，為環境改善提供了科學依據。

▲2024年綠點子國際發明暨設計競賽，嘉南藥理大學師生團隊表現卓越，共榮獲4個鈦金獎、3個金獎、9個銀獎及15個銅獎，充分展現了嘉藥師生的創意與實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

張翊峰副校長表示，嘉藥師生在這次競賽中的卓越表現，不僅展現他們在學術上卓越的能力及專業領域的功力，更實際將綠色理念融入作品，為環境保護貢獻力量，未來嘉藥也將繼續支持並鼓勵師生們不斷在創新和研究中追求卓越，為社會和環境創造更多價值。

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