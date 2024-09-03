嘉藥新生研習啟航　校園喜迎大學新鮮人

▲嘉南藥理大學於9月3日至5日舉辦「新生啟航 嘉藥飛翔」新生研習活動，歡喜迎接近2500位的大一新鮮人加入嘉藥大家庭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學於9月3日至5日舉辦「新生啟航 嘉藥飛翔」新生研習活動，歡喜迎接近2500位的大一新鮮人，為期3天的研習活動內容豐富多元，涵蓋了贈樹儀式、品德教育演講、性別平權、反詐騙、賃居與交通安全等多項友善校園安全宣導及新鮮人同樂會，讓新生能在輕鬆愉快的氛圍中深入了解校園文化與資源，順利融入大學生活。

活動首日以象徵新生力量與希望的贈樹儀式拉開序幕，由環工系張蘇昱豪及食品系陳蓓萱同學代表全體新生，從校長手中接下象徵大學階段茁壯成長與樹立人生目標的小樹苗，象徵新生在嘉藥的學習與成長。緊接著師長將印有「嘉藥真實」的四顆大氣球拋向會場，新生們賣力推球傳遞，象徵承接真實校訓的精神。活動中學校安排了多項專題講座，性別平權與反詐騙的講座為新生提供法律知識與自我保護的實用知能，賃居與交通安全宣導幫助新生適應新生活環境，確保居住與通勤安全，為獨立生活做好準備。

新鮮人同樂會由學生會精心策劃，邀請競技拉拉社、流行音樂創作社、精舞門、吉他社及UMA社等14個社團上台勁歌熱舞，透過輕鬆愉快的表演，讓初來乍到的新生感受青春奔放校風，並在短時間內彼此熟識，留下難忘的大學初體驗。

校長錢紀銘表示，通過新生研習活動，不僅希望新生們能夠深入了解嘉藥的校園文化與資源，為即將展開的大學生活做好準備，勉勵新生們要學習解決問題的能力，勇於面對挑戰，並期望每一位新生在大學生活中擁有豐富而充實的學習經歷，最終成為能夠獨當一面的人才。