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台灣觀光新品牌前進倫敦地標　辦桌、刈包台式魅力驚豔英國

▲▼台灣觀光品牌3.0倫敦活動開幕，吸引英國和當地民眾參加。（圖／觀光署提供）

▲台灣觀光品牌3.0倫敦活動開幕，吸引英國和當地民眾參加。（圖／觀光署提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣觀光新品牌前進英國倫敦地標，觀光署8月30日至9月1日，在倫敦具有近百年歷史的知名地標「巴特西發電站」購物中心廣場內舉辦活動，以「Waves of Wonder」(台灣魅力‧驚喜無限)新品牌概念搭建台灣攤位，除大型天燈造景外，也布置台灣辦桌、溫泉、夜市彈珠台和台灣刈包，吸引英國民眾爭相體驗。

觀光署今年５月推出台灣觀光新品牌「TAIWAN-Waves of Wonder」，首場海外宣傳活動選在英國倫敦新地標「巴特西發電站」（Battersea Power Station）購物中心內舉行，現場設置台灣特色展攤，以全新品牌視覺打造春、夏、秋、冬四大旅遊體驗區。

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其中2024年第四季推廣以「台灣燈會、台灣仲夏節、茶旅文化、台灣好湯」為主題，展現台灣主推觀光活動及旅遊特色，台灣觀光新品牌3.0首次在倫敦舉辦展區也充滿台灣特色，除有大型天燈造景呈現台灣燈會文化氛圍，布置台灣辦桌、溫泉場景及夜市常見的彈珠台讓民眾體驗，也邀倫敦最具人氣的台灣刈包店「BAO」，提供限量台灣刈包兌換券作為遊戲大獎，吸引英國民眾爭相體驗，Victoria Chmel等英國網紅也到現場同樂，為未來旅遊台灣計畫先感受台灣味。

▲▼台灣觀光品牌3.0倫敦活動開幕，吸引英國和當地民眾參加。（圖／觀光署提供）

▲台灣觀光品牌3.0倫敦活動開幕，Victoria Chmel英國網紅也現身。（圖／觀光署提供）

觀光署駐倫敦辦事處主任林毓珊表示，英國遊客是台灣重要歐洲客源之一，希望藉由新品牌活動讓英國民眾更認識台灣，今年下半年度也將多元利用各廣告平台，如倫敦地鐵站、計程車、公車等加強宣傳台灣品牌意象，更結合國籍航空及主流旅行業者推出豐富台灣旅遊產品，歡迎英國民眾親自前往探索與體驗台灣的魅力。

駐英國代表處公使柳惠千表示，台灣除了有豐富多元的觀光資源外，溫暖的人情味、優質便利的生活環境，和蓬勃發展的產業文化也非常適合英國青年前往台灣度假打工。台英雙方目前每年互惠開放各1,000個名額，對喜愛異國文化的英國青年是非常難得的生活體驗機會。

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