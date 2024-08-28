陸上市公司正妹秘書心累離職！「夜市擺攤」1個月後樂歪：月薪2倍

▲伍名琴辭職夜市擺攤。（圖／翻攝自潮新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

夜市擺攤，有人是生活所迫，有人卻是主動走出「舒適圈」，擺攤追求更自由的人生。杭州夜市上一名正妹攤主此前是上市公司的董事長秘書，目前正在夜市賣瘦肉丸湯。她坦言，擺攤比上班自由，況且掙得還多。

據《潮新聞》報導，浙江金華正妹伍名琴今年剛辭職，現在她每天來余杭一夜市擺攤賣肉丸。

幾個月前的伍名琴還化著精緻妝容，穿著制服，在高檔寫字樓給上市公司董事長當秘書。可是，收入不低的高級白領，職場壓力也不小。

「之前的老闆很優秀，可服務精英人士的壓力真的挺大」，擺攤時間自由，收入也不錯，伍名琴便辭職來夜市闖蕩。





▲她夜市擺攤賣瘦肉丸湯。（圖／翻攝自潮新聞）

每天晚上6點出攤12點收工，早上睡到10點，伍名琴起床準備食材，「瘦肉丸的製作工藝，我是和台州一名網紅大哥學的，他之前在龍泉市賣得很好。」

除了每天去菜市場採購食材，回家絞肉備料，伍名琴每天還帶100公斤純淨水去攤位，因為攤位上不能接水，但每份瘦肉丸都是帶湯賣的。

現在擺攤1個月，本就苗條的伍名琴已經掉了七八斤（3.5到4公斤）肉，「擺攤是辛苦，但也挺減肥的。」她笑著說，自己1個月擺攤的收入，已經是當董秘時的2倍有餘。