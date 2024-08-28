上半年旅宿住房率衰退「平均一晚2885元」　觀光署曝2大原因

▲2024年上半年旅館、民宿住房率均比去年同期衰退，旅館平均房價為2885元。（示意圖／資料照）

記者蔡亞樺／台北報導

觀光署今（28）日公布今年上半年旅館、民宿住房率，分別為47.3%、22.69%，相比去年同期都是衰退，推測主要受國境開放、匯差等因素影響國人旅遊目的地選擇所致；上半年旅館業平均房價2885元，較去年同期2956元減少71元，漲幅趨緩，旅館市場呈現分眾化。

國內旅宿業分為觀光旅館、旅館及民宿3大類型，台灣旅宿網統計，今年上半年客房住用率旅館業（觀光旅館及旅館）47.3%、民宿22.69%，較去年同期旅館業50.2%、民宿26.53%，減少2.9%及減少3.84%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署表示，旅宿業整體客房住用率較去年同期呈下降情形，推測主要受國境開放、匯差等因素影響國人旅遊目的地選擇所致。今年4至6月花蓮縣旅館住房率受0403地震、颱風、旅客信心不足影響，客房住用率約1至2成，較去年同期4至6成的住用率明顯衰退。

▲2024年上半年觀光旅館及旅館平均房價分布圖 。（圖／觀光署提供）※點圖可放大

協助花蓮災後復甦，觀光署推出「振興花蓮震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠活動」，並推動「重遊花蓮一來再來」方案，9月1日至11月30日止，9、10、11月前往花蓮自由行，每月均可使用1次優惠折抵，每房每晚最多折抵1000 元。

房價方面，觀光署指出，今年上半年旅館業（觀光旅館及旅館）平均房價2885元，較去年同期2956元，減少71元、下降2.4%；民宿平均房價2488元，較去年同期2533元，減少45元、下降1.78%，顯示旅宿業房價漲幅略為趨緩。

觀光署進一步指出，今年上半年旅館共計3438家，其中約78%、2693家低於平均房價，我國旅館市場發展呈分眾化趨勢，包含休閒度假、商務、小資平價、高端奢華等多元化服務類型及內容。



為鼓勵民眾平日出遊，觀光署表示，後續將進一步與地方政府合作，推出各縣市「平價優質旅宿推薦名單」，將露出於台灣旅宿網、國家風景區管理處及各縣市政府官網，供民眾出遊上網查詢參考。