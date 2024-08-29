36歲陸男夜市起爭執…遭「砍斷頭顱」當眾慘死！民眾直擊驚嚇四散

▲左邊淺色外套男子夜市殺右邊橫條紋上衣男子。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

山東一夜市28日晚發生恐怖殺人案。兩名男子一開始手指對方，不斷互駡，沒想到其中一人突取出超長砍刀，狂砍對方脖子兩刀，讓原先還在圍觀的群眾當場嚇得四散。有直擊現場網友表示，被害男子頭部被砍斷，身首異處，當場死亡。現場影片可見，地上遺下大灘血漬。

事發在山東濰坊市高密小康河一個夜市。影片顯示，兩名男子夜市中起爭執，其中一名男子疑是夜市攤販，面前放置有多個鳥籠。旁邊則有一名疑是男子家人的黑衣女子，抱著一名男孩坐在椅子上，看著二人互罵。

兩名男子持續爭吵，其中穿淺色外套的男子，突取出一把超長的大刀，砍向對方頭部，連砍兩刀，受害者隨即倒地。持刀男子行兇後，大批圍觀民眾嚇得四散。目擊過程的黑衣女子隨後放下小孩，一邊罵兇手，一邊手足無措的查看傷者。

▲現場多人直擊。（圖／翻攝自影片）

行兇男子隨後將凶器放入地上的黑色背包，再張開雙手和黑衣女子爭論。行兇男子之後繼續留在現場，背起地上背包後，再拿出手機與人通話。

之後另一條現場影片顯示，救護人員在檢查被害男子，地上遺下大片血漬。疑是死者家人的黑衣女子及男孩，則癱坐旁邊地上，男孩不斷嚎哭，女子則目無表情的抱著男孩，挨著傷者旁的一輛汽車。

8月29日，高密市公安局發布警情通報，8月28日20時20分許，密水街道轄區發生一起刑事案件。犯罪嫌疑人馬某某（男，36歲）與王某某（男，36歲）發生爭執，馬某某持刀將王某某砍傷致死。接警後，公安機關立即出警，當場將馬某某控制。目前，犯罪嫌疑人馬某某被依法採取刑事強制措施，案件正進一步偵辦中。

▼救護人員在檢查被害男子。（圖／翻攝自影片）