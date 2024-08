辣媽度假被變態騷擾　拍到飯店工作人員「偷進房間狂聞她內褲」

▲鏡頭拍到飯店工作人員闖入女子房間。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國39歲女子阿姆斯壯(Rara Armstrong)帶11歲兒到西班牙度假時遇到恐怖事件,一名飯店工作人員不但搭訕騷擾她,還在網路上找到她的OnlyFans帳號訂閱,她擔心自己的人身安全,偷偷把iPad放在房間監視,結果拍到對方竟然闖進房間偷聞她的內衣褲。

身為網路內容經營者的阿姆斯壯,她向當地媒體表示,今年5月帶著11歲兒入住西班牙貝尼多姆(Benidorm)當地飯店Hotel Ambassador Playa II時,遭工作人員變態騷擾。

NEW: UK mother finds a hotel worker sneaking into her room to sniff and steal her underwear while traveling with her 11-year-old son



‘Model and content creator’ Rara Armstrong,39, from Gloucestershire, was on a family vacation in May at Hotel Ambassador Playa II in Benidorm,… pic.twitter.com/lVKv14P6Fr