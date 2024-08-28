　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

辣媽度假被變態騷擾　拍到飯店工作人員「偷進房間狂聞她內褲」

▲▼攝影機,監視器,偷拍。（示意圖／達志影像）

▲鏡頭拍到飯店工作人員闖入女子房間。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國39歲女子阿姆斯壯(Rara Armstrong)帶11歲兒到西班牙度假時遇到恐怖事件，一名飯店工作人員不但搭訕騷擾她，還在網路上找到她的OnlyFans帳號訂閱，她擔心自己的人身安全，偷偷把iPad放在房間監視，結果拍到對方竟然闖進房間偷聞她的內衣褲。

身為網路內容經營者的阿姆斯壯，她向當地媒體表示，今年5月帶著11歲兒入住西班牙貝尼多姆(Benidorm)當地飯店Hotel Ambassador Playa II時，遭工作人員變態騷擾。

阿姆斯壯表示，這名男工作人員曾邀她去喝咖啡、要電話，但她都拒絕，沒想到對方找到她的OnlyFans帳號訂閱，雖然她覺得對方的行為很誇張，但不想破壞兒子假期，所以沒有向飯店投訴，結果還是時常遭到對方騷擾，讓她決定放兒子的iPad在房間監視。

阿姆斯壯用iPad拍到，工作人員擅自進入房間後竟然拿起她的丁字褲狂聞，後來收進自己口袋，「這讓我感覺很糟糕，我感覺被侵犯，他拿起後聞了又聞，太可怕了，沒想到會發生這種事」。

阿姆斯壯表示，她隔天和飯店投訴後，飯店已將該名男子開除，由於她旅程結束必須回國，所以來不及向西班牙警察報案，飯店也沒有提供她退費或相關賠償，她警告所有女性出國住宿時，若是查覺到異常情況最好立刻通報給飯店，甚至像她一樣裝攝影機自保，以避免更糟糕的事件發生。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

ET快訊
八點檔女星斬斷12年婚姻！驚爆前夫欠上億債務
阿堂鹹粥長孫遭碎玻璃割頸亡！家人悲痛證實　店面照開低調辦後事
快訊／無人接案！北市會計師公會聲明拒絕　柯文哲找嘸第三方查核
連4棒都短打是什麼水準？辜仲諒督促中華隊：要能攻不要只守
快訊／遭檢廉帶離議會搜索！　應曉薇回應了
政院出手了！　卓榮泰：政府不會有限貸令
股東提告彭雪芬等5人　新光金發重訊！4點回應
快訊／鹿兒島發布「最高級別」颱風特別警報！
買麥當勞大薯「突多1貼紙」　貼心功能曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

和老爸介紹的對象結婚　女婚後發現「爸和丈夫外遇」還害她染病

「騎機車腳上穿拖鞋」女遇恐怖車禍　金屬架刺穿差點失去左腳

手機太重壓彎手指！？女秀出「手機小指」爆紅　網驚嚇：我也有

差幾分鐘心臟驟停！男散步完突然倒地　7個月大小狗驚險救他性命

騎車突然吹起一陣詭風　女「長圍巾卡進機車」恐怖勒脖畫面曝

暴力踹碎貓咪頭骨！女「在鄰居面前吃貓」嘴角沾毛　面無表情被捕

線上聊天3個月約見面！21歲女被男網友綁架上車　下藥遭2男性侵

辣媽度假被變態騷擾　拍到飯店工作人員「偷進房間狂聞她內褲」

吃到沒煮熟豬肉！體內密麻白點「都是蟲」　驚人掃描照瘋傳

快訊／鹿兒島「最高級別」颱風特別警報！　珊珊強風足以吹垮房

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

工程車停蘇花改隧道　轎車疑沒看路直直撞

周四變天全台有雨 未來10天雨區曝　

IVE安兪真衣服再出狀況！「背面裂開」緊抓繼續跳 #星光雲reels

雅英應援熱翻獲球迷借電扇　秒幫隊友吹風降溫超貼心♥

辣媽度假被變態騷擾　拍到飯店工作人員「偷進房間狂聞她內褲」

吃到沒煮熟豬肉！體內密麻白點「都是蟲」　驚人掃描照瘋傳

快訊／鹿兒島「最高級別」颱風特別警報！　珊珊強風足以吹垮房

別在店內閒晃！老闆怒貼「超狂警告標語」　顧客：壓力山大

金正恩督導新型放射砲海上射擊　研判計畫向俄提供新武器

5歲童被活活打死！3學長圍毆笑：有命案學校會放假...媽抱屍痛哭

可以爆買了？　日本考慮取消「免稅品禁拆封」、每日消費上限

北韓女大生揪閨蜜「暗夜狂歡」！開趴享樂遭警突襲　被逮原因曝

和老爸介紹的對象結婚　女婚後發現「爸和丈夫外遇」還害她染病

M痘可透過飛沫傳染　世衛建議患者與密切接觸者戴口罩

太原「黑神話悟空」雕塑被遊客踩壞　搭遊戲熱潮三天三夜雕刻完成

曾偉喆致勝安、張趙紘炸裂2分砲　U18中華隊6比4勝U23

母含淚器捐！海龍CO2外洩38歲男昏迷...第1次腦死判定完成

林襄躲床上哭！心碎原因曝光「被淡忘了」忍N年才說：我比較窩囊

拍戲生愛CP+1！森川葵與小2歲男偶像秘遊泰國…前2任都是日劇男神

澀谷超萌「吉伊卡哇拉麵店」開張！必吃菜單一次看　只到明年5月

「新一代TOYOTA Camry」中東只賣汽油、沒油電！外媒：老氣、落伍了

陸飲料店員工「掉包付款碼」　爽賺17萬元「放店長苦扛爛業績」

柯稱「笑藍綠不敢誠實申報」　就像強姦犯辯「男人都有性慾」

八點檔女星斬斷12年婚姻！驚爆前夫欠上億債務　公開離婚真正導火線

國際熱門新聞

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

即／台灣8遊客釜山「食物中毒」！腹痛狂拉

信用卡收進包包！他睡一覺下機「被盜刷12萬」

即／鹿兒島縣發布「最高級別」颱風特別警報！

珊珊「清晰颱風眼照」曝　專家：接近超級颱風

酸金正恩血統不純！8菁英工程師全家被消失

波音客機拆輪胎時爆炸！達美航空2死1重傷

巴基斯坦爆大規模襲擊70死！總理：為破壞與中國合作

入侵俄羅斯是「勝利計畫」第一步！　澤倫斯基曝4大步驟

烏克蘭「自製彈道飛彈」首次試射成功

投資人靜待輝達財報與美經濟數據出爐　美股收高

美國8月消費者信心指數遠超預期！　就業市場擔憂加深

以色列人質被囚禁在加薩326天 軍方解救成功

NHK直播稱釣魚台是中國領土　中籍播音員已回國

更多熱門

相關新聞

穿拖鞋騎車　女遇恐怖車禍差點失去左腳

穿拖鞋騎車　女遇恐怖車禍差點失去左腳

英國一名女子到峇厘島遊玩時遭遇恐怖車禍，穿著人字拖的她因為腳部裸露在外，被機車的金屬支架刺穿、皮破見骨，送醫治療後仍然血流不止，腳部皮膚組織壞死，讓她差點失去左腳。

寒舍H1賺贏去年全年　下半年3大成長動能拚業績再創高

寒舍H1賺贏去年全年　下半年3大成長動能拚業績再創高

智商178考上牛津　她「休學下海」狂賺百萬

智商178考上牛津　她「休學下海」狂賺百萬

斗六知名飯店餐廳小強出沒　雲林衛生局要查

斗六知名飯店餐廳小強出沒　雲林衛生局要查

韓飯店火災死者「最後簡訊」　警限制業者出境

韓飯店火災死者「最後簡訊」　警限制業者出境

關鍵字：

度假飯店西班牙英國Rara Armstrong辣媽

讀者迴響

熱門新聞

美國估珊珊颱風鬼轉撲台！氣象署回應了

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

LINE明晨維護1小時　2功能將無法使用

私密處「夾出一圈毛髮」！醫驚呆　她羞…老公愛愛放的

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

即／台中客運司機開到一半不舒服...送醫不治

墾丁業者插陽傘霸占海灘　墾管處強拆180頂

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

今晚雨區擴大！　明全台「下最多」

2800萬裝行李箱辦交保！鄭文燦關47天走出法院

明天「六星連珠」！　命理師示警：4生肖有劫數

鄭文燦家暗櫃藏678萬！他見現金包裝藏1細節

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘

更多

最夯影音

更多

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面