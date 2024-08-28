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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲暫請假黨魁？　民眾黨內部會議有人建議「再想想」

記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金申報不實風暴越演越烈，近日又傳出柯花4300萬，以個人名義購買辦公室，更是引發輿論譁然，因此傳出柯文哲有意於明（29日）宣布請假暫離黨主席職務。民眾黨今（28日）晚舉行擴大幹部會議，會後，民眾黨發言人吳怡萱表示，柯文哲在會議上沒有特別提及相關議題，但有與會人士呼籲「再想想」，不過對於這樣的聲音，柯文哲並未正面回應。

▲▼ 民眾黨發言人吳怡萱 。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民眾黨發言人吳怡萱 。（圖／記者呂佳賢攝）

柯文哲爭議連環爆，民眾黨今晚間緊急召開「黨幹部擴大會議」，傳柯文哲明日將暫別黨主席止血，但會後媒體提問時，柯文哲則笑而不語隨即離去，一旁立委則連忙喊「明天記者會說明！」。

吳怡萱受訪時表示，今天的會議主要是向重要幹部、第一線黨公職說明查帳進度，先讓大家了解事情的全貌，有些黨公職也有發表想法，藉此讓地方的聲音傳到中央黨部，彼此的交流能夠更加密切，這是穩定支持者最重要的事情。

媒體詢問，稍早傳出柯文哲有意請假暫離黨主席，吳怡萱則說，她真的不曉得，媒體報導前也沒有事先求證，「我自己也沒有聽說」。

吳怡萱透露，對於請假暫別黨主席職務，柯文哲會中沒有特別提及，不過有相關民意代表呼籲，「主席是不是可以再想想」，柯文哲則沒有正面回應，就等明天的記者會說明清楚。 

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