清查柯營金流重大進展！　木可匯款400多萬給柯文哲

圖文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲涉政治獻金假帳風波、花4,300萬元選舉補助款購置商辦、台北地檢署指揮廉政署及調查局分頭併進偵辦，本刊掌握，柯在大選後，領到上億元補助款，已有逾7,300萬現金流入個人帳戶，除了這筆補助款外，專案小組清查金流後，更查出柯透過親信成立的木可公司，曾匯一筆400多萬的專款到柯的私人戶頭，名義是肖像使用權，是否藉銷售競選小物從中獲取個人利益，有待進一步查明。

民眾黨發言人吳怡萱今晚接受本刊採訪回應，此為柯文哲授權木可肖像權的授權金，一切依合約進行，授權金也已作為民眾黨務和公益使用，其餘細節記者會說明。民眾黨也呼籲，有心人士不要刻意放風聲，惡意帶風向。

柯文哲在大選後，在每票30元的選票補助款，共獲得1億1,071萬3,980元補助，柯日前坦承，其中1/3歸黨中央。不過，專案小組發現，其餘的2/3，民眾黨匯了3筆到柯私人3個不同戶頭，分別是2,500萬2筆，2,300餘萬1筆。柯文哲後來也花了4,300萬元現金購買濟南路一處商辦，北檢已進一步清查金流是否來自選舉補助款。

由於假帳案爆發後，民眾黨宣布木可即刻停止運作並清算，不過，專案小組也在一併追查木可金流，木可宣布清算前，曾有多筆7位數字的資金到私人帳戶，這些出帳金額有部份並未出現在選舉支出的項目中，其中有一筆比較爭議的款項，就是木可匯出一筆400多萬的專款到柯的私人戶頭，出帳名義竟是肖像使用權。

若依照民眾黨的解釋概念是，柯文哲的肖像權是柯個人所有，民眾黨無權使用，所以由柯文哲與木可簽約授權給木可使用，不過，民眾黨要製作柯文哲相關小物，要跟木可買肖像權才可以製作，這筆金流就是木可使用柯個人肖像權支付的費用，但形同木可銷售競選小物後，柯也從這些小物中獲得400多萬元的肖像權收入。

由於木可的出入帳都是由柯的高中同學、擔任競總財務長李文宗負責，這筆公司帳轉匯私人戶頭是否涉及不法，參與帳務的李文宗兄妹等人及柯文哲等人已被列為被告，檢方正如火如荼偵辦中。



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