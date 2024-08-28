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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳柯文哲將「請假」暫別黨主席　陳昭姿：我不覺得需要這樣做

▲▼ 民眾黨立委陳昭姿 。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民眾黨立委陳昭姿。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲爭議連環爆，預計29日親自召開記者會說明政治獻金案，此外，傳出柯文哲預計在29日記者會宣布要請假暫別黨主席職務，並自請民眾黨中評會調查。對此，民眾黨立委陳昭姿稍早受訪表示，現在還在清查政治獻金資料，為甚麼要在這時候做任何動作？「我並不覺得這個時候需要做這決定欸，我真的完全不這麼認為」。

面對政治獻金風暴不斷延燒，加上木可金流爭議仍未解，柯文哲決定29日親自召開記者會對外釋疑，而今（28日）晚民眾黨也在台大校友會館邀集所有黨公職人員召開幹部擴大會議，由柯文哲先向所有黨公職人員報告明天記者會內容。據了解，柯文哲胸有定見，29日將在記者會上向外界宣布，將要「請假」暫時離開黨主席職務，並同時自請民眾黨中評會調查，但若中評會做出要停止柯文哲職務甚至開除黨籍處分，身為「一人政黨」的民眾黨將失去唯一領袖，陷入權力大亂鬥局面。

陳昭姿表示，她比較晚進入民眾黨，包括在競選期間也比較晚加入，但她贊成將政治獻金與選舉補助款分開處理，政治獻金部分就按照政治獻金法處理。

陳昭姿指出，民眾黨相比其他政黨有很多小額捐款，收支進出筆數達到20萬筆，因此誰來處理都可能需要補正、填錯。

媒體問到黨內是否出現逼宮柯文哲的聲音？陳昭姿回應，她沒有聽說，因為自己每天都在黨團、立法院工作，但她並不覺得需要這時候做這決定，「我完全不這麼認為」。

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