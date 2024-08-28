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給予顧客如同家人般的感受　東森購物客服之星廖惠秋

文／廖惠秋

大家好~我是東森購物-訂購二組-廖惠秋，主要承接是商品諮詢和訂購，售後服務處理，像是退換貨、客戶抱怨處理，業外執行問券、買加購商品銷售等。

這個榮譽讓我感到非常滿足和鼓舞，也讓我更加有信心繼續提供優質的客戶服務。這也是我個人成長和發展的一個里程碑。感謝東森購物給予我這個機會和肯定，並且感謝所有支持和信任我的客戶。我將繼續保持專業和負責的態度，為客戶提供最好的服務。▲▼王者風範、服務卓越　東森購物客服之星廖惠秋。（圖／東森購物提供）

作為一個客服代表，我相信每個人都有自己獨特的特點和能力。我認為我與其他夥伴的不同之處在於我的溝通和解決問題的能力。我善於傾聽客戶的需求和關注點，並且能夠快速而有效地提供解決方案，親切的聲音可以建立良好的客戶關係，並提供卓越的客戶服務。

與其他同業最大不同是提供客戶最有溫度的服務。依據客戶的喜好，從中協助推薦合適又滿意的商品，並且提供全天候的客戶服務，確保客戶能夠隨時獲得服務和解決問題。

最棒的客戶服務是能夠超越客戶期望的服務。這包括提供即時且個別化的解決方案，保持良好的溝通和反饋機制，以及持續關注客戶的需求和滿意度。最重要的是，我們要以真誠和友善的態度對待每一位客戶，讓他們感受到我們的用心和關懷。這樣的客戶服務能夠建立長久的客戶關係，並為企業贏得口碑和信任。

▲▼王者風範、服務卓越　東森購物客服之星廖惠秋。（圖／東森購物提供）

東森購物 客體中心2024年06月客服之星，王者風範、服務卓越-營銷一處-廖惠秋！！

《在長官／同儕眼中的惠秋》
親切的聲音，熱情開朗的個性，耐心貼心的服務，給予客戶如同家人般的感受。

她是廖惠秋，個性熱心助人，家中排行老大的她，婚後除了照顧公婆，同時照顧兩個弟妹，展現賢良淑德的妻子、長姊如母的親力親為。

身為專業客服人員，堅持用心把服務做好做滿，藉以滿足每位進線的客戶，不論扮演任何角色，都能竭盡自己所能，溫暖大家的心，這就是她個人所擁有獨具的個人魅力。

▲▼王者風範、服務卓越　東森購物客服之星廖惠秋。（圖／東森購物提供）

《惠秋的客服日常》
我曾經看過一段文章提到，大多數的顧客只會記得最好和最差的服務，而其他那些無關緊要、沒有特色的服務，他們幾乎是想不起來的。也就是說，基本的應對進退，對顧客來說差異不大，反倒是顧客所提出的難題，或是被視為糟透了的狀況，往往潛藏著很多意想不到的機會，只要好好把握，每個夥伴都會是「客服之星」。

我將每一位顧客都視為家人一樣對待。這意味著我們要以關懷和尊重的態度對待顧客，並努力讓他們在與我們的互動中感受到溫暖和幸福。這種真摯的關懷能夠讓顧客感受到我們的用心和真誠，並為我們營造出良好的口碑和形象，通過這樣的努力，我們能夠提供令人難忘的服務體驗，並獲得顧客的讚賞和忠誠。

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