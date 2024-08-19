綠色網購！東森購物攜手7-ELEVEN　擴大循環袋回收

▲東森購物推出「循環包裝袋」，除了原有與郵局合作，可透過全台郵筒回收外，8月20日起再新增全台7-ELEVEN持續鼓勵消費者減塑愛地球。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

響應國際減碳趨勢，東森購物積極實踐ESG永續環保理念，推出循環包裝袋，並宣布與7-ELEVEN合作，擴展全台回收網絡。自8月20日起，消費者可以到全台逾7,000家7-ELEVEN門市歸還東森購物的循環袋，鼓勵消費者體驗綠色網購生活。這項創新措施不僅提升了回收便利性，也增加了更多回收點，讓更多人能輕鬆參與環保行動。

東森購物自去年第四季推出「森活會員」以來，已有2萬名會員加入，會員訂購的商品若適合使用循環袋包裝，出貨時優先以循環袋進行配送。繼與中華郵政「郵務系統」的郵筒、i郵箱約1萬個回站點合作，今再攜手7-ELEVEN拓展超過7,000家門市作為回收循環袋的新站點。

▲消費者在收到循環袋包裹後，欲歸還循環袋，可就近到全台7-ELEVEN任一門市進行回收，或是投入全台綠色郵筒或i郵箱。

東森購物表示，這次與7-ELEVEN的合作是推動ESG永續環保的重要一步，透過擴大回收網絡，提升消費者的參與度，讓每個人都能輕鬆地加入環保行列，共同為地球的未來努力。消費者在收到循環袋包裹後，欲歸還循環袋，可就近到全台7-ELEVEN任一門市進行回收，步驟如下：前往7-ELEVEN門市，使用ibon機台選擇交貨便，然後選擇交貨便，接著選擇「東森」循環袋退貨，輸入循環袋編號後列印寄件單，將寄件單貼在袋子上，最後交給櫃台店員即可完成，且無須支付費用。

▲消費者可至7-ELEVEN門市，使用ibon機台進行「東森」循環袋退貨，列印出寄件單貼在袋子上，最後交給櫃台店員即可完成，且無須支付費用。

對於綠色包材的推動，東森購物總經理彭鴻珷表示，2020年東森購物開始進行綠色物流革命，與物流、包材業者、產品供應商攜手合作，從源頭減量包材使用，首先東森購物全面不使用PVC材質之包材，紙箱再生原料提高到90%，印刷面積從60％降至20％，經過一連串的變革，紙箱、封箱膠帶的使用率降低11％，填充物的緩衝材的總量年使用率約減少了23％，展現東森購物綠色革命的成果。

2022年，東森購物進一步推出循環袋及環保便利袋，去年12月更啟動「森活會員」制度，並設立抽獎以鼓勵消費者加入。2023年，東森購物也取得環保署頒發的網購減量2.0標章。東森購物的「循環袋」包裝具有多項優點：體積小、重量輕，消費者較容易協助回收，添加30%再生材料製造，可回收5-30次。相較於傳統紙箱包裝成本更低，也有助減少廢棄物的產生。

▲消費者收到循環袋包裹後，欲歸還循環袋，可就近到全台7-ELEVEN任一門市進行回收，步驟如圖示。

▲2022東森購物進一步推出循環袋及環保便利袋，2023年12月更啟動「森活會員」制度，並取得環保署頒發的網購減量2.0標章。

根據統計，東森購物今年1月至7月循環袋使用量超過2000個，等於節省2000個紙箱，較2023年13.0%的回收率已提升到22.1%，尤其是6、7月東森購物積極推動「森活會員」及「循環袋」，月回收率更提升至29.2%。而回收的循環袋，將會由東森購物整理、翻新，並再次投入網購商品的出貨包裝使用。

東森集團秉持著「別人做生意，我們做公益」的堅持，長年對於投入愛心公益、落實環保ESG等議題上亦全力以赴。身為環保集點特約品牌的東森購物網，不僅於線下持續響應推動植樹、環保袋、空瓶回收等多元環保活動，更於網站上大力推動環保綠點活動，亦取得了斐然成效。2024年第一季贈點40.1萬點，較前一季成長了106.59%。此外在點數兌換上，兌換了349萬點，較上一季成長了68.61%，顯見東森購物網的持續推動，亦令會員對於綠色環保意識逐漸深化與強化。

▲環境部日前舉辦「環保集點突破百萬會員，迎向新里程」記者會，身為環保集點特約品牌的東森購物網也受邀參與。

統一超商以「地球永續 你我日常」綠色思維和消費者一起從生活實踐日常公益！東森購物秉持「守護地球，共創永續未來」積極實踐ESG，已連續三年榮獲TCSA台灣企業永續報告書金獎的肯定。本次攜手統一超商，由遍及全台據點最多的7-ELEVEN門市，擴大觸及民眾生活場域，落實網購包裝減量與循環使用，實踐ESG綠色循環經濟。東森購物期盼透過線上線下通路的合作，引領消費者開啟綠色循環網購旅程，為地球的未來貢獻力量，期盼消費者一起加入。

