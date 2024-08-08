文旦減產更珍貴！黃偉哲上東森農場力推麻豆文旦　3萬顆40分鐘完銷

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黃偉哲上東森農場推麻豆文旦　王令麟挺小農送東森幣3萬顆40分鐘完銷

▲▼ 黃偉哲上東森農場賣麻豆文旦 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台南市長黃偉哲17度親上東森電視購物《東森農場》節目開賣台南麻豆嚴選老欉文旦，吸引會員們搶購，共計3萬顆全部銷售一空。左起為東森購物專家怡君、台南市長黃偉哲、小農李麗芬、東森購物總經理彭鴻珷。（圖／記者徐文彬攝，下同）。

記者楊智雯／綜合報導

氣候不穩定影響農作物收成，文旦減產3成，以穩定、品質優良聞名全台的麻豆文旦更彰顯其稀有珍貴。為了讓更多消費者品嚐到正宗的麻豆文旦，東森農場攜手台南市政府再次強強聯手，精選台南嚴選老欉文旦搶先開放預購，今（8）日台南市長黃偉哲第17次現身東森農場，化身購物達人親自上Live節目推薦，東森集團總裁王令麟力挺回饋50%東森幣，不僅划算，又是接單後新鮮現採、產地直送，吸引會員下單買起來，短短40分鐘內熱賣2千盒共計3萬顆全部銷售一空。

台南麻豆文旦已經是「頂港有名聲、下港尚出名」，不僅口感清爽、多汁，而且富含維生素C和纖維素，台南市長黃偉哲說「今年麻豆文旦在質和量上都是最好的，因緯度的關係，台南麻豆也是也是最早上市」，東森農場一直與台南市政府緊密合作力挺小農，今年產季一到消費者洽詢不斷，特別在東森農場預購開賣外銷精品等級的台南嚴選老欉文旦，備貨2000盒，一盒3公斤、約6～8顆，採特規版精品禮盒，自用送禮兩相宜之外，買一送一（約15顆）只賣888元，再回饋50%東森幣444元，東森農場吸收運費180元，等於2盒只要264元，換算起來平均1顆只要22元，價格便宜、CP值又高，開賣後，飆出強勁買氣，民眾都是3組、5組、10組大量開搶，黃偉哲表示：「東森農場販售很多優質的水果，消費者對品質很有信心，因此我常常來推薦台南的農產品都熱銷一空，很感謝東森農場一直以來力挺農民，致力為在地優質農產品開拓通路，當然就會把最好的貨保留給東森農場」！

▲▼ 黃偉哲上東森農場賣麻豆文旦 。（圖／記者徐文彬攝）

▲黃偉哲（左2）感謝王令麟總裁提供東森農場通路及東森幣回饋，協助銷售品質最好的農產品。

大家都喜歡吃好吃的文旦，黃偉哲教大家好吃的文旦當然就要選老欉，他說「老欉文旦的皮薄細緻、果肉充實飽滿又多汁，新欉文旦皮較厚、較粗糙，可食用果肉也比較小、比較乾，所以麻豆文旦都是以老欉取勝，老欉要好看又要好吃，當然就要選最好的、頂級的老欉麻豆文旦來到東森農場現場，讓消費者品嚐到自用、送禮兩相宜的品質，中秋節還有1個多月，現在預購剛剛好」，8月底成熟摘果直送到家，擺放2週後剛好可以吃，特別提醒消費者「提早買、放家裡，中秋剛好可以送人」。

▲▼ 黃偉哲上東森農場賣麻豆文旦 。（圖／記者徐文彬攝）

▲老欉文旦買一送一只要888元，再回饋50%東森幣，價格便宜、CP值又高。

黃偉哲現場輕輕擠壓文旦果肉，果實汁液立刻噴出，現場試吃口感甜美細緻多汁，黃偉哲大讚說「很意外8月就能吃到這麼好吃的文旦，8月底消費者收到的滋味會更美味」！「麻豆文旦」送禮自用兩相宜，也是民眾每年最期待的酸甜好滋味，許多柚園更是常常還沒到採收期就被預購完畢，所以想品嘗道地新鮮文旦的民眾一定要盡速訂購，以免向隅只能等明年了。

秉持著和小農站在一起的東森購物網，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，去年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評。

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