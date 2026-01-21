　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

嗶出好彩頭！馬年必收財神票卡隨身護航　「馬上有錢」可愛應景

新春《馬上有錢》絨毛一卡通、新春《大吉大利》絨毛一卡通（圖／翻攝自一卡通官網）

▲一卡通新春《馬上有錢》、《大吉大利》兩款電子票證大玩創意，充滿年節趣味。（圖／翻攝自一卡通官網）

記者洪菱鞠／台北報導

迎接新年，不少人習慣討個好彩頭，象徵好運的小物因此特別受到關注，每天通勤上下班的「電子票證」就呼應馬年，以財神、求財意象為設計靈感，甚至結合刮刮樂的互動巧思，將開運招福的祈願融入支付日常，讓原本枯燥的「嗶卡」動作，多了一份儀式感。

農曆春節將近，迎來丙午馬年，電子票證也能討好運，像是PChome 24h購物開賣北台灣求財聖地的「烘爐地-金運當頭icash2.0」，主打財神力隨身攜帶，讓新的一年財運滾滾，業務、老闆們這張絕對要收，另一款「2026招財進喵刮刮樂icash2.0」結合了過年必玩的「刮刮樂」互動設計與招財貓寓意，不僅實用還能試手氣，動手刮出趣味，送禮自用都超有梗。

烘爐地-金運當頭icash2.0、2026招財進喵刮刮樂icash2.0（圖／PChome 24h購物提供）

▲好運控必收財神爺隨身攜帶、刮刮樂趣味刮好運。（圖／PChome 24h購物提供）

高人氣IP帶來的「情緒價值」也能成為開運的另一種形式。看準馬年本命話題，一卡通推出《馬上有錢》與《大吉大利》兩款立體絨毛票證，透過諧音梗與療癒手感，鎖定年輕族群的包包掛飾市場；迪士尼經典動畫《玩具總動員》中的玩具馬「紅心」，也在此時應景登場，為馬年增添了一份美式復古趣味。近期還有粉絲瘋搶的「吉伊卡哇」系列一卡通，《開運》、《招福》、《喜悅》三款主題，將寓意與可愛角色結合，不只討喜再掀搶購熱潮，更讓不少人直呼「感覺真的會開運」。

除了通勤時的「嗶卡」儀式，將開運符號化為日常配飾或空間點綴，也是迎接馬年的熱門選擇。例如東森購物精選黃金墜編織手繩，將純金轉化為時髦的穿搭配件，更隨機贈送馬年御守；以及新春必備象徵財源滾滾、馬年限定的開運錢母與紀念金幣，為自己招財祈福；若想進一步打造療癒的微型風水，透過招財黃水晶樹的點綴，在開工之際為自己佈置一個聚財小天地，也讓新的一年從內而外都能「馬」上有好運。

東森購物推薦馬年開運小物（圖／翻攝自東森購物）

▲▼馬年限定TLH 黃金墜編織手繩、開運紀念金幣。（圖／翻攝自東森購物）

東森購物推薦馬年開運小物（圖／翻攝自東森購物）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北早餐店巧遇霍建華！　被粉絲認出「直接整桌幫買單」
阿蘇火山直升機「10分鐘行程2800」　遊客揭值得原因
快訊／槍殺安倍晉三　山上徹也遭判「無期徒刑」
媽電子廠上班「老闆1句全被裁員」　律師：這才是掏空台灣
黑澀會美眉突昏倒送醫！　「一驗懷孕了」
快訊／川普空軍一號故障　高空急返航
快訊／最強雙韓援來台！　女神金泰琳、李貞潤正式加盟國王
快訊／「再見，職業網壇」詹詠然高掛球拍正式宣布退休
阿蘇火山直升機多危險？　資深教官嘆：像陽春的雞蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

嗶出好彩頭！馬年必收財神票卡隨身護航　「馬上有錢」可愛應景

全聯「沖泡咖啡奶茶」買1送1　小時達滿額折100元

只有「恭喜發財」還不夠！網瘋白蘭氏刮卡100％中獎密技　喝健康也喝進好運氣

超商「買1送1」懶人包！泡麵飲料都有　暖暖包5折起

美式賣場過年掃貨必看！挺立新上市「高鈣＋K2」新配方幫助引鈣入骨*　骨骼肌肉雙效⁺守護30＋行動力

不被時間定義的名字　宋慧喬狀態巔峰！接下保柔緹仿生玻尿酸代言引熱議

「特力屋」即起上線Uber Eats！　千項商品最低43折起

肯德基原味蛋撻「超極酥」上市　感謝回饋「蛋撻買一送一」個人餐享1元蛋撻

漢堡王「加碼優惠券」來了　6款套餐58折起再送雞塊

NET「石虎衣」遭控侵權惹議！官方認疏失：已全面下架

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

嗶出好彩頭！馬年必收財神票卡隨身護航　「馬上有錢」可愛應景

全聯「沖泡咖啡奶茶」買1送1　小時達滿額折100元

只有「恭喜發財」還不夠！網瘋白蘭氏刮卡100％中獎密技　喝健康也喝進好運氣

超商「買1送1」懶人包！泡麵飲料都有　暖暖包5折起

美式賣場過年掃貨必看！挺立新上市「高鈣＋K2」新配方幫助引鈣入骨*　骨骼肌肉雙效⁺守護30＋行動力

不被時間定義的名字　宋慧喬狀態巔峰！接下保柔緹仿生玻尿酸代言引熱議

「特力屋」即起上線Uber Eats！　千項商品最低43折起

肯德基原味蛋撻「超極酥」上市　感謝回饋「蛋撻買一送一」個人餐享1元蛋撻

漢堡王「加碼優惠券」來了　6款套餐58折起再送雞塊

NET「石虎衣」遭控侵權惹議！官方認疏失：已全面下架

台灣網球名將詹詠然正式退役　澳洲網球公開賽24日將辦榮退儀式

李灝宇三壘新秀第3！曾豪駒期待打擊火力挹注　曝費仔可能定位

宿霧豪華機房搞愛情詐騙！17台人僱菲傭伺候...今押解返台受審

洋將阿巴西左膝動刀！TPVL台鋼天鷹宣布他離隊返國接受治療

火速救援！彰化男地檢署倒地無心跳　法警保全聯手AED搶命

線上解說帶路！太魯閣臺地故事地圖上線　體驗步道地景與生態

台南市中西區五妃街再塌陷　黃偉哲：市府團隊進駐隨時監控

經典賽用球偏滑！莊昕諺、吳俊偉曝適應狀況　投球秒數實戰開始練

快訊／槍殺安倍晉三！　山上徹也今判「無期徒刑」

地緣政治風險升高、ETF資金流入　星展估金價挑戰5100美元

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

消費熱門新聞

開運囤水也能抽黃金！

超商「買1送1」懶人包！泡麵飲料都有　暖暖包5折起

不被時間定義的名字　宋慧喬狀態巔峰！

漢堡王「加碼優惠券」來了　6款套餐58折起再送雞塊

美式賣場過年掃貨必看！

超商抗寒優惠！發熱衣、奶茶買1送1

快訊／肯德基「個人餐、薯條、咖啡」漲價！拼盤最多貴13元

全聯「沖泡咖啡奶茶」買1送1　小時達滿額折100元

戰酒黑金龍「馬年限定酒款」迎接2026強勢開局

NET「石虎衣」遭控未授權使用

達美樂「整隻大龍蝦」火山披薩開放預購　每組3888元限量500份

2026年貨必囤清單！美國No.1磷蝦油限時直降260元　年前最夯健康「隱藏版紅包」

超商新推「香菜義大利麵」、開運鮮食

網瘋白蘭氏刮卡100％中獎密技

更多熱門

相關新聞

馬上有好運！2026馬年限定美妝

馬上有好運！2026馬年限定美妝

2026馬年，各大美妝品牌紛紛以「開運」為靈感，推出限定彩妝、香氛與保養系列。從金馬意象包裝到注入身心能量的香氣設計，讓新年保養不只變美，更是一場轉運儀式。想在新的一年啟動好氣色、好狀態與好運勢，這份清單必須收藏！

臺虎推「香檳蘋果酒」圍爐解膩

臺虎推「香檳蘋果酒」圍爐解膩

LE CREUSET迎春推旋轉木馬系列

LE CREUSET迎春推旋轉木馬系列

馬年首選馬爹利！與梁朝偉、彭于晏舉杯馬爹利藍帶與X.O.

馬年首選馬爹利！與梁朝偉、彭于晏舉杯馬爹利藍帶與X.O.

「混亂真實」成最新居家關鍵字

「混亂真實」成最新居家關鍵字

關鍵字：

馬年開運2026馬年開運小物電子票證招財貓吉伊卡哇

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面