嗶出好彩頭！馬年必收財神票卡隨身護航　「馬上有錢」可愛應景

▲一卡通新春《馬上有錢》、《大吉大利》兩款電子票證大玩創意，充滿年節趣味。（圖／翻攝自一卡通官網）

記者洪菱鞠／台北報導

迎接新年，不少人習慣討個好彩頭，象徵好運的小物因此特別受到關注，每天通勤上下班的「電子票證」就呼應馬年，以財神、求財意象為設計靈感，甚至結合刮刮樂的互動巧思，將開運招福的祈願融入支付日常，讓原本枯燥的「嗶卡」動作，多了一份儀式感。

農曆春節將近，迎來丙午馬年，電子票證也能討好運，像是PChome 24h購物開賣北台灣求財聖地的「烘爐地-金運當頭icash2.0」，主打財神力隨身攜帶，讓新的一年財運滾滾，業務、老闆們這張絕對要收，另一款「2026招財進喵刮刮樂icash2.0」結合了過年必玩的「刮刮樂」互動設計與招財貓寓意，不僅實用還能試手氣，動手刮出趣味，送禮自用都超有梗。

▲好運控必收財神爺隨身攜帶、刮刮樂趣味刮好運。（圖／PChome 24h購物提供）

高人氣IP帶來的「情緒價值」也能成為開運的另一種形式。看準馬年本命話題，一卡通推出《馬上有錢》與《大吉大利》兩款立體絨毛票證，透過諧音梗與療癒手感，鎖定年輕族群的包包掛飾市場；迪士尼經典動畫《玩具總動員》中的玩具馬「紅心」，也在此時應景登場，為馬年增添了一份美式復古趣味。近期還有粉絲瘋搶的「吉伊卡哇」系列一卡通，《開運》、《招福》、《喜悅》三款主題，將寓意與可愛角色結合，不只討喜再掀搶購熱潮，更讓不少人直呼「感覺真的會開運」。

除了通勤時的「嗶卡」儀式，將開運符號化為日常配飾或空間點綴，也是迎接馬年的熱門選擇。例如東森購物精選黃金墜編織手繩，將純金轉化為時髦的穿搭配件，更隨機贈送馬年御守；以及新春必備象徵財源滾滾、馬年限定的開運錢母與紀念金幣，為自己招財祈福；若想進一步打造療癒的微型風水，透過招財黃水晶樹的點綴，在開工之際為自己佈置一個聚財小天地，也讓新的一年從內而外都能「馬」上有好運。

▲▼馬年限定TLH 黃金墜編織手繩、開運紀念金幣。（圖／翻攝自東森購物）