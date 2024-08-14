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法國精品品牌Alyea「極輕涼感外套」　8／15東森購物獨家首賣

法國精品品牌Alyea「極輕涼感外套」8/15東森購物獨家首賣（圖／東森購物提供）

▲法國精品品牌Alyea今夏推出涼感外套，將巴黎時尚工藝精神完全展現運用，搭載Double ICE+抗波冰鑽循環科技提供女性夏日防曬的絕佳對策。（圖 / 東森購物提供）

消費中心／綜合報導

全球熱浪來襲，體感溫度節節升高，紫外線指數屢屢處於危險狀態，更隨著今夏全球最夯體育盛事2024巴黎奧運的躁動狂熱，適逢外出旅遊的旺季，今年夏天防曬與舒適體感成為最受關注的熱議話題，來自法國的精品品牌Alyea，此時正開發時尚兼具機能的「斗篷式輕量防曬涼感外套」，原本法國總公司預計2025年發表並在歐洲地區銷售，經台灣總代理的努力溝通，以對應今年極端氣候，率先提供給台灣東森購物獨家限量搶先販售，8/15（四）下午14:00將在東森購物CH34獨家首賣，原價3,980元/件，東森價只要1,399元且一次帶回兩件，等於用1/4價格入手，不論戶外出遊或出國，讓東森的會員朋友在炎夏中提前體驗來自巴黎的時尚工藝，防曬涼感裝備一次備齊。

成立46周年的法國彩妝精品品牌Alyea，從彩妝、包包、香氛、配飾等起家，今年跨足服飾領域，展現出精品品牌的企圖心，擴大精品品牌藍圖。Alyea精品特色充分展現了巴黎時尚工藝的精髓，彩妝除了保養機能，瓶器都賦予晶鑽配飾或是劑型添加金蔥等視覺上的設定，使用Alyea旗下的彩妝產品能讓妝容更加自然服貼外，也帶有華麗奢糜的氣息，內外兼具，滿足消費者對於彩妝使用上的完整需求。

法國精品品牌Alyea「極輕涼感外套」8/15東森購物獨家首賣（圖／東森購物提供）

法國精品品牌Alyea「極輕涼感外套」8/15東森購物獨家首賣（圖／東森購物提供）

法國精品品牌Alyea「極輕涼感外套」8/15東森購物獨家首賣（圖／東森購物提供）

法國精品品牌Alyea「極輕涼感外套」8/15東森購物獨家首賣（圖／東森購物提供）

▲從彩妝出發的Alyea，將巴黎時尚工藝展現的淋漓盡致，不僅著重保養機能，瓶器與外觀亦賦予晶鑽配飾、添加金蔥等視覺上的華麗設定，內外兼具。（圖 / 東森購物提供）

本次重磅來襲的「Alyea斗篷式輕量防曬涼感外套」注入了Alyea一貫的巴黎時尚工藝，運用Double ICE+抗波冰鑽循環科技，阻隔UVA、UVB傷害的高效防曬，擁有UPF 50+高防曬等級完美抵禦紫外線，氣流循環網眼設計擁有2萬4千個氣孔，有效達到高吸濕、高排汗、高透氣；同時下擺加寬斗篷式設計促進空氣循環；高密織30丹涼感布觸感細緻、絲滑、親膚、輕量並擁有涼感Q-max認證有效降溫，袖口附有防曬手套，可穿出拇指防止滑落，活動時也能將手套內收，獨特打版剪裁視覺上短下身長，讓整個人更高挑修長，同時提供粉與紫兩樣適合春夏季節的夢幻配色，時尚質感亦可完美兼顧。

法國精品品牌Alyea「極輕涼感外套」8/15東森購物獨家首賣（圖／東森購物提供）

法國精品品牌Alyea「極輕涼感外套」8/15東森購物獨家首賣（圖／東森購物提供）

▲今夏抗熱浪的時尚裝備「Alyea斗篷式輕量防曬涼感外套」備有粉、紫兩款。（圖 / 東森購物提供）

除了披肩式輕量防曬涼感外套，台灣總代理也成功引進另一款2025年上市的彩妝產品即將在東森購物搶先首賣，46周年全新高訂奢華晶鑽氣墊粉餅，近期也會在東森購物華麗登場，有興趣的會員朋友近期可以追蹤鎖定東森購物頻道。

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