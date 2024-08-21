東森購物力挺好日子愛心大平台　侯友宜：讓良善不斷循環

▲新北市好日子愛心大平台5周年感恩會由新北市長侯友宜(左)及愛心大使白嘉莉(右)親自頒獎，表達對愛心英雄的感謝，東森購物總經理彭鴻珷(中)代表東森集團受獎。（圖／記者周宸亘攝，下同）



記者林璟倩／新北報導

新北市「好日子愛心大平台」成立5周年，今(8/21)舉辦感恩會，新北市長侯友宜與愛心大使白嘉莉一同出席，親自頒發獎牌感謝各界英雄的無私奉獻，為社會弱勢族群點亮希望之燈。長期關注公益的東森購物今由總經理彭鴻珷代表出席受獎，表示將持續力挺新北市政府的公益行動。

感恩會一共邀請233個企業、宗教、團體及個人出席，並由侯友宜、白嘉莉以及愛心英雄代表一同轉動愛的摩天輪，象徵著愛心的善循環。愛心大使白嘉莉率先分享：「上帝給我們兩隻手，一隻幫助自己，另一隻要幫助別人！」勉勵大家一起努力，讓新北的愛心燈塔傳到世界每個角落，讓世界更美麗。

▲好日子愛心大平台成立5年來，超過5,453萬人次受益，侯友宜代表新北市民向愛心英雄致謝。

侯友宜則表示：「政府的能力有限，民間力量無窮！」，他感謝在愛心大平台上的任何需求，都獲得愛心英雄的幫助，默默為弱勢家庭圓夢，像是新北滿街跑的復康巴士也都是民間團體捐的，疫情前後各界善款及物資捐贈皆相當踴躍，也因此好日子愛心大平台成立5年來，有超過5,453萬人次受益，他要代表新北市民向所有的愛心英雄衷心致謝。

今日代表出席接受表揚的東森購物總經理彭鴻珷說明，新北市政府一直給予東森購物許多必要性的幫助，因此樂於回饋新北市政府的付出，力挺社會局照顧弱勢家庭、銀髮族及婦女權益以及關懷毛小孩等議題，東森購物秉持總裁王令麟「取之於社會、用之於社會」的理念，持續參與更多愛心行動。感謝新北市政府辦理好日子愛心大平台的活動，讓東森購物和新北其他企業及社會團體一起為新北努力，共同為新北的正向發展盡一份心力。

▲東森購物總經理彭鴻珷說明將持續力挺新北市政府公益行動。

社會局長李美珍表示，「好日子愛心大平台」是在侯友宜市長上任後所構想指示成立並推動，主要是提供捐贈者與受助者一個媒合的平台，讓捐贈者有管道，受助者有來源。截至今年7月31日止，大平台獲得捐贈物資折合市值約34億1,161萬1,349元，善款14億8,609萬760元。

感恩會中，一位三重受助者王小姐分享了她的故事。她因喪偶獨自撫養子女，並要照顧生病的母親，經濟困窘。幸得三重社福中心媒合大平台資源，她努力向學，今年順利取得高職文憑，並與女兒一起考取大學法律系夜間部，希望能持續半工半讀，未來在完成大學學業後，可以發揮所長幫助社會上其他需要幫助的人。

▲侯友宜、白嘉莉以及愛心英雄代表一同轉動愛的摩天輪，象徵著愛心的善循環。