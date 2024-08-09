東森集團北、中、南三地捐血活動開跑　2天募近兩百袋熱血

▲東森集團於中和企業總部今(8/9)日舉行「東森捐愛，熱血常在」活動，募得近百袋熱血。（圖 / 東森購物提供，以下同）

生活中心／綜合報導

今年夏天全台熱浪來襲，尤其南部的氣溫節節升高，民眾減少外出更連帶影 響捐血意願，派往各地的捐血車時常整天僅有個位數捐血量，對南部地區（嘉南 高屏澎東地區）醫療用血衝擊嚴重，長期關注並支援社會公益議題的東森集團， 於今(8/9)日在中和企業總部「東森廣場」與台北捐血中心，合辦「東森捐愛，熱 血常在」活動，即便突遇午後暴雨，仍澆不熄近百位東森同仁與附近居民的善 心，紛紛捲袖捐出熱血，共募集到近百袋血，加上甫於昨(8/8)日台中開跑的首場 捐血活動，僅兩日便募集近200袋熱血，期盼能舒緩南部缺血緊急情況。

東森集團總裁王令麟秉持著「別人做生意，東森做公益」的公益初衷，時刻 善盡企業社會責任，集團每年都會舉辦8至10次捐血活動，看到全省血荒嚴重， 因此緊急於全台灣北、中、南三地舉辦捐血活動，對於公司同仁及附近居民的熱心與善的循環實踐，內心覺得很感謝也非常感動，而為響應東森一貫的文化與精 神，東森寵物總經理李頌齡也在滿檔行程中，撥空趕到捐出500C.C熱血，希望 能以身作則，號召更多員工共同響應這個有意義的活動。

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東森寵物總經理李頌齡表示：「 自己非常支持這樣的捐血活動，至今已經捐了80幾次血，也正逐漸朝向捐100次血的目標邁進」，而捐血除能幫助有需要的 人，對於自己身體也有正面影響，不僅幫助血液流動順暢，減少血管內膜的損 害，並可降低動脈堵塞的機會，還可順便檢視自我血液健康，可說是一項 利己又利他的良好活動；同時東森集團於各地捐血活動現場，更舉辦如商品 花車特賣會，東森嚴選商品等好康回饋善心民眾，現場十分熱鬧溫馨。

▲東森寵物總經理李頌齡於百忙中趕回公司響應捐血活動，個人至今已捐血80幾次。

為緊急支援南部血荒，東森集團將持續貢獻社會影響力，除了已於8/8(六)、 8/9(日)舉辦的台中與新北的兩場捐血活動，亦將於8/15(四)及8/17(六)在高雄， 由東森集團旗下東森房屋，接續舉辦兩場捐血活動，也期望能獲得更多熱血之士 幫助，共同紓解血荒危機，幫助更多有需要的人。

▲東森集團於8/8(四)父親節當天於台中舉辦捐血活動，預計將於全台灣北中南三地接續舉辦。

▲響應捐血的善心民眾亦非常呼籲大家可以踴躍捐血，利己也利人。

【高雄捐血活動資訊】

第一場：

日期：8月15日 9:00-18:00

地點：高雄市左營區博愛三路635號(左營捐血室)

第二場：

日期：8月17日 9:00-17:30

地點：高雄市前金區中華路三段7號6樓(前金捐血室)