南韓飯店火災25歲男「最後簡訊」曝　業者遭警限制出境

▲京畿道富川市觀光飯店火災，南韓警方拉起封鎖線，限制業者出境。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道富川市一間觀光飯店22日晚間發生火災，造成7人死亡、12人輕重傷。如今，死者已陸續進行告別式與出殯，其中一對父母秀出兒子生前留下的簡訊，對於消防當局緩慢的應對速度感到遺憾。事發當下的監視器影像也被公開，濃煙瀰漫只需83秒。另外，警方也限制業者出境。

根據韓媒《News1》，自從飯店發生火災後，7名死者陸續被安排至京畿道富川市順天鄉大學富川醫院，進行死因勘驗、告別式與出殯等程序，其中一對父母秀出25歲兒子死前留下的最後簡訊，只見在對話內容中，該名25歲罹難者便向家人表達愛意、道歉，並表示自己好像快要死了。

位於富川市遠美區中洞的該間觀光飯店，於22日晚間7時39分發生大火，疑似為冷氣竄出火苗，進而引燃沙發、家具，火勢從810號客房開始迅速擴散。火災發生15分鐘後，該名25歲男子便於7時49分向家人傳送簡訊，「媽媽我愛你」，2分鐘後表示，「我住的汽車旅館（觀光飯店）起火，我可能快要死掉了」。

▲京畿道富川市飯店火災罹難者，遺體陸續送往醫院靈堂。（圖／達志影像）

當晚7時57分，男子又向家人傳送簡訊，「媽媽、爸爸，還有XX（手足姓名），我對你們感到非常抱歉。我愛你們。」

隨後，該名男子便未再傳送任何訊息，該對夫妻4分鐘後撥打電話給兒子，然而卻始終未獲回應。男子的父親在看到電視新聞後，立即衝往火場，在警方引導下前往醫院急診室，豈料最後等到的卻是兒子冰冷的遺體。

男子的父母表示，「我兒子在傳送簡訊後，4分鐘以內就昏迷了。假設消防當局在初期應對階段能夠派出雲梯車，我兒子就能夠存活了。」

報導指出，原先有旅客被安排入住起火的810號客房，他們於22日晚間7時31分抵達，然而他們在房間內聞到燒焦味，於是在3分鐘後、7時34分離開房間，離開時並未關上房門，在這3分鐘以內白色的濃煙開始從門縫中傳出，至於監視器影像則顯示，濃煙瀰漫、擴散至淹沒整條走廊的時間，竟然只需要短短83秒。

燃燒過程中產生的一氧化碳等有毒氣體，導致7人喪生。

針對此次事故，京畿南部警察廳特別成立「富川飯店火災搜查本部」，並針對2名業者立案調查，同時限制2人出入境。