　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓飯店火災25歲男「最後簡訊」曝　業者遭警限制出境

▲▼南韓京畿道富川市觀光飯店火災，警方拉起封鎖線，限制業者出境。（圖／達志影像）

▲京畿道富川市觀光飯店火災，南韓警方拉起封鎖線，限制業者出境。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道富川市一間觀光飯店22日晚間發生火災，造成7人死亡、12人輕重傷。如今，死者已陸續進行告別式與出殯，其中一對父母秀出兒子生前留下的簡訊，對於消防當局緩慢的應對速度感到遺憾。事發當下的監視器影像也被公開，濃煙瀰漫只需83秒。另外，警方也限制業者出境。

根據韓媒《News1》，自從飯店發生火災後，7名死者陸續被安排至京畿道富川市順天鄉大學富川醫院，進行死因勘驗、告別式與出殯等程序，其中一對父母秀出25歲兒子死前留下的最後簡訊，只見在對話內容中，該名25歲罹難者便向家人表達愛意、道歉，並表示自己好像快要死了。

位於富川市遠美區中洞的該間觀光飯店，於22日晚間7時39分發生大火，疑似為冷氣竄出火苗，進而引燃沙發、家具，火勢從810號客房開始迅速擴散。火災發生15分鐘後，該名25歲男子便於7時49分向家人傳送簡訊，「媽媽我愛你」，2分鐘後表示，「我住的汽車旅館（觀光飯店）起火，我可能快要死掉了」。

▲▼京畿道富川市飯店火災罹難者，遺體陸續送往醫院靈堂。（圖／達志影像）

▲京畿道富川市飯店火災罹難者，遺體陸續送往醫院靈堂。（圖／達志影像）

當晚7時57分，男子又向家人傳送簡訊，「媽媽、爸爸，還有XX（手足姓名），我對你們感到非常抱歉。我愛你們。」

隨後，該名男子便未再傳送任何訊息，該對夫妻4分鐘後撥打電話給兒子，然而卻始終未獲回應。男子的父親在看到電視新聞後，立即衝往火場，在警方引導下前往醫院急診室，豈料最後等到的卻是兒子冰冷的遺體。

男子的父母表示，「我兒子在傳送簡訊後，4分鐘以內就昏迷了。假設消防當局在初期應對階段能夠派出雲梯車，我兒子就能夠存活了。」

報導指出，原先有旅客被安排入住起火的810號客房，他們於22日晚間7時31分抵達，然而他們在房間內聞到燒焦味，於是在3分鐘後、7時34分離開房間，離開時並未關上房門，在這3分鐘以內白色的濃煙開始從門縫中傳出，至於監視器影像則顯示，濃煙瀰漫、擴散至淹沒整條走廊的時間，竟然只需要短短83秒。

燃燒過程中產生的一氧化碳等有毒氣體，導致7人喪生。

針對此次事故，京畿南部警察廳特別成立「富川飯店火災搜查本部」，並針對2名業者立案調查，同時限制2人出入境。

ET快訊
北京鼎泰豐關14家店　最後「差一票」揭秘
吃藏壽司「別桌跑來討空盤」超火大 ！萬人炸鍋：已經失控了
快訊／李智凱黃金計畫遭降級　國訓中心親上火線說明
17歲少年「手不舉」　台大醫取「30公分小腿神經」移植
北科大新生輕生　保發中心回應了
人妻外遇竹科工程師　茶水間激戰「又吸又咬」
悍將4連敗墊底！　蔣智賢未撿球下放二軍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以黎猛烈交火！伊朗警告：將明確報復以色列　但無意加劇緊張

愛吃辣小心了！研究：每周吃3次陽痿風險增3倍　還可能過胖、高血壓

手機太重壓彎手指！？女秀出「手機小指」爆紅　網驚嚇：我也有

斷交台灣後「損失1.37億」！宏都拉斯上百蝦農倒閉　業者吐心聲

澳洲航空標錯價！300頭等艙「狂降48萬」　公司急補救：全額退款

日本17歲少年「全身麻醉」拔智齒死亡！　2牙醫過失致死起訴

烏克蘭全境空襲警報！俄派11架戰機、無人機轟炸　至少3死

全球第二大鑽石！波札那出土　總統驚呆瞪大眼：WHAT

南韓飯店火災25歲男「最後簡訊」曝　業者遭警限制出境

以黎大規模互轟！　CNN逆風分析：中東全面衝突風險「大大降低」

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

「啦啦隊女神」瑟七突官宣：我是阿崔的　崔維斯臉紅首回應「一切來得很突然」！

渣夫在「孩子面前偷情」　小三情勒小學生..張娜拉氣炸開撕！

妻問「昨天妝好看還今天？」　尪噴0求生慾回答！網：太狠

女騎超陡峭基隆斜坡小巷　沿路喊媽網笑：想看下坡

以黎猛烈交火！伊朗警告：將明確報復以色列　但無意加劇緊張

愛吃辣小心了！研究：每周吃3次陽痿風險增3倍　還可能過胖、高血壓

手機太重壓彎手指！？女秀出「手機小指」爆紅　網驚嚇：我也有

斷交台灣後「損失1.37億」！宏都拉斯上百蝦農倒閉　業者吐心聲

澳洲航空標錯價！300頭等艙「狂降48萬」　公司急補救：全額退款

日本17歲少年「全身麻醉」拔智齒死亡！　2牙醫過失致死起訴

烏克蘭全境空襲警報！俄派11架戰機、無人機轟炸　至少3死

全球第二大鑽石！波札那出土　總統驚呆瞪大眼：WHAT

南韓飯店火災25歲男「最後簡訊」曝　業者遭警限制出境

以黎大規模互轟！　CNN逆風分析：中東全面衝突風險「大大降低」

打卡澎湖絕美咖啡館！藏身超隱密森林小徑內、旁邊就是夢幻海景

鍾明軒搭機突收手寫紙條　感動曬內容：即使我的世界已破破爛爛

明年國防預算創新高　添購軍武不如力行「全民國防」

佳德鳳梨酥祭限購令！明起每人只能買5盒

國1載水果車遭大貨車撞翻　滿地芭樂！後方一度回堵2公里

銷量破3300萬《藥師少女的獨語》推畫集！貓貓、宮廷優雅設定圖收錄

愛上後就變無限包容！？　12星座男在愛情裡的模樣

兆豐金總座看併購　曝「證券曾向外評估但卡在價格太高」

以黎猛烈交火！伊朗警告：將明確報復以色列　但無意加劇緊張

尼克一哥憶Kobe送鞋給他　布朗森為此「違反高中規定」贏下比賽

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

專家警告：行李箱別亂貼　恐無法登機

Telegram創辦人遭捕！馬斯克等全球巨頭聲援

俄軍轟炸至少3死　烏克蘭全境響空襲警報

曼谷恐怖連環中毒！1人慘死7失明

日本暴雨再刷新紀錄！JR這3天恐停駛

與台斷交後損失1.37億　宏都拉斯上百蝦農倒閉

以黎真的開轟了　以色列航班大亂

以黎大規模互轟！CNN：全面衝突風險降低

俄女師遭Tinder男「斷舌分屍」　最後身影曝

Telegram創辦人法國被捕　最高可囚20年

台灣是「財富之島」！GDP超越南韓　外媒認證：台積電是大功臣

烏克蘭：白俄羅斯假借演習名義　邊境集結重兵

談判又破局　以軍撤離「費城走廊」成關鍵

潛水教練「緊貼女學員」　水下脫褲手淫

更多熱門

相關新聞

河野太郎正式宣布參選日本自民黨總裁

河野太郎正式宣布參選日本自民黨總裁

日本自民黨即將於9月進行下屆總裁（黨主席）投票，預計9月12日公布告示、9月27日投票，目前黨內有11人有意參選。在此之際，現任數位大臣河野太郎今（26）日下午召開記者會，正式表態參選總裁。

美福倉儲大火　瓦城遭毀6千萬冷凍海鮮求償勝訴

美福倉儲大火　瓦城遭毀6千萬冷凍海鮮求償勝訴

雲林四星酒店早餐驚現小強！業者出示消毒單+道歉

雲林四星酒店早餐驚現小強！業者出示消毒單+道歉

瞄準南韓戰車！北韓「自殺無人機」引爆畫面曝

瞄準南韓戰車！北韓「自殺無人機」引爆畫面曝

住飯店「8件事不要做」！櫃檯員工全說了　訂房網也被點名

住飯店「8件事不要做」！櫃檯員工全說了　訂房網也被點名

關鍵字：

日韓要聞南韓京畿道富川飯店旅館酒店火災

讀者迴響

熱門新聞

30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝

外甥搞上前舅媽！她嬌喊「燉了鹿鞭」...對話曝光

郭富城1992年來台拍咖啡廣告！　16歲正妹變八點檔女神

妹妹LINE沒訊息！她驚「年輕人改1款APP聊天」

墾丁沙灘「最新畫面」曝光！　PTT洗版：太粗暴了

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

快訊／黃子韜爆哭求婚徐藝洋！

AV女優榨乾男友「一天要7次」崩潰

快訊／《康熙》造型師Enzo驚傳過世！

父女散步遭砍！　2蠢煞「誤認情敵」砍斷手筋腳筋

墾丁櫛瓜價格被罵爆！士林夜市4片價格曝光

三重男「少量多次」加油　店員火大開扁還砸車

王思聰孩子媽疑自導自演！

邱淑貞《赤裸羔羊》真的全裸！王晶1句話讓她脫了

擁87間房產全被查封法拍！神秘女驚人背景遭起底

更多

最夯影音

更多

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面