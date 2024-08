「騎機車腳上穿拖鞋」女遇恐怖車禍　金屬架刺穿差點失去左腳

▲女穿拖鞋騎車發生車禍。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名女子到峇厘島遊玩時遭遇恐怖車禍,穿著人字拖的她因為腳部裸露在外,被機車的金屬支架刺穿、皮破見骨,送醫治療後仍然血流不止,腳部皮膚組織壞死,讓她差點失去左腳。

居住在英國薩里郡基爾福鎮(Guildford)的28歲女子威洛斯(Angel Willows),之前與表親一同到峇厘島度假,騎車時2人因為遇到坑洞發生車禍,整輛機車重壓在他們身上,她的腳被金屬支架刺穿。

