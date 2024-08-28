「騎機車腳上穿拖鞋」女遇恐怖車禍　金屬架刺穿差點失去左腳

▲女穿拖鞋騎車發生車禍。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子到峇厘島遊玩時遭遇恐怖車禍，穿著人字拖的她因為腳部裸露在外，被機車的金屬支架刺穿、皮破見骨，送醫治療後仍然血流不止，腳部皮膚組織壞死，讓她差點失去左腳。

居住在英國薩里郡基爾福鎮(Guildford)的28歲女子威洛斯(Angel Willows)，之前與表親一同到峇厘島度假，騎車時2人因為遇到坑洞發生車禍，整輛機車重壓在他們身上，她的腳被金屬支架刺穿。

British tourist almost loses foot after being impaled in moped crash https://t.co/knv68F5U9A — Metro (@MetroUK) August 27, 2024

威洛斯表示，當時她穿著人字拖，腳部由於沒有鞋子的保護才會被刺穿，左腳骨頭整個暴露在外面，然而她抵達醫院後，當地醫護人員原本不打算清潔傷口就幫她包紮，讓她十分震驚。

威洛斯控訴，雖然醫護人員後來幫她清潔傷口並且縫針，但懷疑沒有正確縫好，使得她仍然大量流血，返國治療時發現傷口嚴重感染，皮膚變得又黑又黃，如果沒有妥善處理很有可能會被迫截肢，幸好住院一個月後終於康復。

威洛斯表示，雖然後來她仍有接觸騎車，但奉勸大家千萬不要穿人字拖，認為當時如果自己是穿其他的鞋子，有可能傷勢不會那麼嚴重，「我現在騎車都非常小心，一定會穿運動鞋」。