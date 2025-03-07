貨車故障卡平交道20秒！催油門逃命扯斷柵欄　落跑駕駛吞3罰單

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

彰化警方6日下午2時許接獲台鐵彰化號誌分駐所報案，稱平交道遮斷桿遭小貨車撞斷，經調閱監視器發現，1輛白色小貨車行經平交道時，疑似操作不當熄火停在鐵軌上近20秒，駕駛再次發動離開時，剛好降下的遮斷桿柵欄被車斗勾到，導致遮斷桿當場斷裂，事後駕駛竟未報警逕自離開，最終被警方依法開出3張罰單。

▲彰化一輛小貨車撞斷平交道遮斷桿逃逸，被警方依法開出3張罰單。（圖／記者唐詠絮翻攝）



根據監視器畫面，當時賴姓男子駕駛小貨車，行經彰化市泰和路三段鐵路平交道時，疑似操作不當於鐵軌上熄火，時間長達20秒，等到駕駛重新發動車子離開平交道時，遮斷桿剛好放下，導致貨車車斗勾到遮斷桿，當場將遮斷桿扯斷，路過騎士發現後立即協助將遮斷桿移開，不料賴姓駕駛未報警也未通知鐵路局處理，就逕自離開現場。

▲小貨車疑似操作不當，熄火停在鐵軌上近20秒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方事後找到賴姓駕駛，並舉發54條第1款（遮斷器開啟放下，闖平交道因而肇事）、62條第1項（無人受傷或死亡未依規定處理逃逸）、21條2項（5年內無照駕駛2次以上），共開立3張罰單。

▲▼肇事小貨車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

