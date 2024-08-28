和老爸介紹的對象結婚　女婚後發現「爸和丈夫外遇」還害她染病

▲女發現同時遭父親與丈夫背叛。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子分享，當初在父親的介紹下，她才會結識當時丈夫，沒想到婚後發現丈夫其實是父親的情人，2人背叛她外遇讓她身心崩潰，就醫發現自己還被傳染愛滋，最後她和前夫離婚，和父親也徹底斷了父女關係。

來自佛州傑克遜維爾市(Jacksonville)的女子布蘭達(Brenda)，近來在YouTube平台Love Don’t Judge節目中分享她的故事，她表示，父親是一名牧師，在父親的介紹下認識當時的丈夫，因為信任父親眼光，所以19歲就與丈夫結婚，沒想到婚後發現遭2人背叛。

布蘭達表示，當她發現父親一直在與她的丈夫外遇時非常崩潰，「我感覺被背叛，感到噁心，我覺得自己一文不值，不再相信這個世界」，更慘的是，後來她還發現自己被傳染愛滋，擔心這樣的自己有可能再也無法找到願意接受她的另一半。

身為三寶媽的布蘭達，後來幸運遇見現在的丈夫布蘭登(Brandon)，對方知道她的病情後不但沒有離開她，還積極陪伴她一同接受治療，如今這對夫妻時常在YouTube與TikTok拍片，公開她的病情與他們如何一起對抗愛滋病毒。

布蘭登表示，妻子現在每天都會服用抗愛滋藥物，他們每次要行房前也一定會接受仔細檢查，以確保不會被傳染，他認為和妻子的生活，與其他夫妻的生活其實並沒有太大不同。布蘭達則表示，她希望透過分享自己的故事，能幫助大家正確認識該疾病，即使染病，他們仍然能過一般人的生活。