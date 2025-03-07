醫學系高材女縱火燒死父！　判10年定讞獄中突提再審：他還活著

▲台南醫學系畢業生劉瑀涵2019年縱火害父親身亡，遭判刑10年定讞。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者黃資真／台南報導

醫學系畢業的台南女子劉瑀涵，在醫師國考3度落榜後，與家人關係疏遠，某天與母親吵架竟縱火燒屋，導致劉姓父親身亡、母弟受傷，最高法院判決10年徒刑、2年監護處分定讞。目前在監獄服刑的劉卻主張「父親還活著，可能躲起來了」，提出再審，但法院以屍體證明書駁回劉女聲請。

回顧此案，2019年5月15日晚間11時許，高材生劉女與母親發生爭執，竟前往加油站購買92無鉛汽油後，在隔日凌晨4時8分將汽油潑灑在一樓客廳沙發睡墊附近，並引火點燃再開車逃逸。

屋內瞬間引發大火，消防人員緊急到場灌救，然劉父因吸入過多濃煙，引發燒燙傷併吸入性嗆傷而死亡，母親與弟弟也燒傷，警方進行調查後發現縱火犯正是死者的女兒，循線逮捕到案。

一審母親與弟弟皆替劉女求情，表示因求學時承受壓力，未曾就醫，導致犯案當下出現疑似精神病狀，情緒不穩才鑄下大錯，願意原諒她。精神鑑定結果也確認，劉女確實因辨識行為違法或依其辨識而行為之能力顯著減低，才會失控犯案，依殺直系血親尊親屬及放火等罪判處12年、執行前至特定場所監護2年（強制治療）。

案經上訴二審，改判10年有期徒刑；全案在2022年5月26日最高法院駁回上訴定讞，目前劉女在監獄服刑中。

然而，日前劉女卻突然聲請再審，從其他受刑人聽到父親其實沒死，若沒死可能是住在她以前學生時期住的租屋處，或是其他地方，但她無法確定，所以提出聲請請求協助調查。

台南高分院認為，劉女無憑無據主張父親沒死，且檢方率同法醫相驗後，也已開立相驗屍體證明書，勘認確已死亡，駁回劉女聲請。不服裁定可再提抗告。