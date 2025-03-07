再質疑台積電赴美投資政府沒角色　黃國昌：不要忘記該肩負的責任

▲民眾黨立院團「獻給darling 感謝有妳」國際婦女節記者會。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

台積電擴大在美投資引發外界討論，總統賴清德昨與台積電董事長魏哲家一同召開記者會釋疑。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（7日）說，遺憾這次事件看不到政府所扮演的角色，要由台積電自己去面對，「希望賴清德政府、賴清德總統能冷靜地看到現在台灣面臨的衝擊，以及所有台灣的企業大家所受到的影響」。

黃國昌說，對民眾黨而言，強化、深化台美的關係是符合台灣的國家利益，相信也是絕大多數台灣人民共同期待的，「不過在這次有關於台積電赴美設廠投資的事件上，非常遺憾，我們看不到政府在裡面所扮演的角色，要由台積電自己去面對」。

黃國昌說，他相信，以台積電的實力來說，他們應該是深思熟慮後，做了在投資策略上，因應美國客戶的需求跟期待，而做了這樣的決定。

黃國昌直言，大家真的要認真思考的事情是，在川普總統的新政下，台灣接下來還有更多企業會因為美國貿易政策的調整受到衝擊？其他企業的事業規模可能沒辦法跟台積電相比，大家不能忘記，在這個重要的世界變遷局勢以及在面對川普總統新政的情況下，政府應該要扮演的角色、應該肩負的責任。

黃國昌說，「希望賴清德政府、賴清德總統能冷靜地看到現在台灣面臨的衝擊，以及所有台灣的企業大家所受到的影響」。

接著黃國昌表示，民眾黨國家自理學院在這禮拜天的上午，特別邀請在國內受到大家非常敬重的童子賢董事長發表演講，針對有關AI產業的發展、能源政策等提供第一線觀察跟建言。

黨籍立委張啓楷說，肯定魏董事長強調台積電會根留台灣，不過魏董事長昨天說，台積電到美國做這麼重大的投資，是為了滿足客戶，「這個最大客戶是川普跟美國嗎？」更重要的，相信台灣人民到現在有兩個核心問題，總統跟行政部門，應該趕快解決，台積電是護國神山，核心先進技術都要到美國去，護國神山是不是變半屏山？台積電會不會變成美積電？這次投資超過3兆，總預算還不到3兆，這次投資案就超過一年中央政府總預算，台積電未來4年的投資有60%都在美國，剩下25%在台灣，這對台灣當然有影響。

張啓楷指出，川普說，這次台積電去投資，全球40%先進晶片都會在美國，以前是超過9成都在台灣，護國神山真的變半屏山了嗎？對台灣的產業跟經濟當然有很大的衝擊，政府怎麼讓衝擊影響到最小？把護國神山的核心技術、投資金額留下一些在台灣。

另外，張啓楷提到，台積電這次的重大投資，有沒有為台灣帶來什麼好處？烏克蘭用稀土、石油等換取國家安全，台積電去了美國，有為台灣換來安全嗎？在整個投資過程，能不能因此更確保台灣安全有幫助？有沒有可能透過台積電這次的投資，降低關稅？