高雄愛河水質將變差！市府急籲減少週邊活動　原因曝光

▲旗津變電所停電4天，愛河汙水停止截流，水質可能變差，市府呼籲減少水域活動。（資料照／記者張雅雲攝）

記者賴文萱／高雄報導

台灣電力公司為強化旗津地區供電穏定性，必須進行旗津變電所特高壓設備更新作業，因此，高雄中區汙水處理廠將於10日至13日期間配合停電，愛河汙水也將停止截流。高雄市水利局除啟動應變措施外，也呼籲愛河相關河川支流與旗津局部海域水質可能較差，民眾應減少該處水域活動。

為因應長達４天的外線停電，水利局依照預先規劃的中區汙水處理廠緊急應變計畫提前整備，首先，事前進行發電機維護保養、功能運轉測試及補充足夠用油量，以確保主要設備可持續運轉。

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第二步驟降低愛河沿線截流站汙水截流量，確保用戶汙水排水正常排洩下水道，暫停截流期間呼籲民眾儘量減少愛河及週邊水域活動。

在台電尚未恢復供電前，安排技術團隊全天候進駐廠區，維持汙水廠主要處理單元持續運作及24小時監測水質狀態，進駐技術人員也會與台電保持密切聯繫，儘快恢復全廠供電正常供電。

水利局表示，台電汰換變電所老舊設備更新後，可提升旗津地區的供電可靠度，該段停電期間緊急發電機24小時運轉產生局部噪音與排煙，請上竹、南汕里周遭鄰近居民見諒。

另外，愛河相關河川支流與旗津局部海域水質可能較差，特此呼籲民眾減少該處水域活動，共體時艱。