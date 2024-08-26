手機太重壓彎手指！？女秀出「手機小指」爆紅　網驚嚇：我也有

▲網路吹起手機指風潮。（合成圖／翻攝自TikTok）

記者李振慧／綜合報導

國外近來許多年輕人紛紛在TikTok平台上表示，自己因為長時間使用手機，手機重量竟然導致小拇指向外彎曲變形，出現「手機小指」(Phone pinky)症狀，影片出現後立即造成瘋傳，目前網上已經有超過1.63億則相關貼文。

國外Bustle雜誌報導，「手機小指」一詞近來在TikTok平台上成為一股新的流行語。女網友@galaleee最早於7月時發布影片，她在鏡頭中秀出手指，發現左手小拇指相較其他手指沒有那麼筆直，呈現彎曲狀態，笑稱自己用太多手機導致「手機小指」，影片後來爆紅，獲得310多萬點閱。

除了@galaleee以外，許多年輕人也開始在網路上分享自己有手機指，其中包含TikTok使用者@Girlboss4lyfe，她秀出自己的手指發現，小拇指嚴重往外彎曲，根本無法伸直、靠攏其它手指，嚴重變形的畫面在網路上獲得140多萬點閱。

相關影片曝光後引發網友留言，「天啊，一看完影片，我趕快放下了手機」、「我仔細查看我的小拇指，也覺得有點彎曲」、「我覺得我也有」、「我要去買手機支架」。

雖然「手機小指」在網路上形成一股流行現象，不過專家認為，每個人小指構造不同，長時間使用手機不見得一定會出現「手機小指」，且目前也沒有被證實的醫學案例，不過長時間使用手機因為壓迫到神經，會導致手部麻木疼痛，甚至可能出現關節問題。