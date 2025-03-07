若台積電出走？吳子嘉憂心起「1歲孫子」：台灣下個產業是什麼

▲台積電董事長魏哲家。（圖／翻攝直播）

記者鄺郁庭／綜合報導

台積電日前宣布，擴大對美投資1000億美元，董事長魏哲家表示，最主要原因是客戶需求，因為現在產能需求不夠，台灣的11座產線仍會如期興建。不過，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，若台積電以後在台灣不再做新的投資，台灣會不會「菲律賓化」。一想到以後，突然相當憂心1歲孫子的未來。

吳子嘉日前錄製政論節目《新聞千里馬》，節目中憂心台灣未來可能面臨菲律賓化的危機。他指出，台灣擁有全球獨步的護國神山——台積電，但如果台積電未來不再在台灣新建工廠或進行新的投資，台灣將失去大型的重大投資機會。

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他表示，台積電投資一個廠至少需要200億美元，若每兩年蓋一個廠，能夠穩固其全球第一的地位，但未來台積電可能將重心轉移到美國，台灣的廠房或將不再擴建。

吳子嘉希望賴總統或民進黨政府，甚至國民黨，能告訴他台灣下一個主要產業是什麼。有人說是AI，但他就直呼，AI的主要工廠並不在台灣，感嘆台灣可能面臨產業空洞化。

吳子嘉坦言，因為年紀大了，他本來不太關心台灣的未來，但現在他感到非常擔憂，為孫子的未來感到害怕，因為現在只有1歲的孫子，等到20歲時，薪水可能都不會有所成長，這是目前的一大問題。