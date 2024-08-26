IQ超高！她智商178贏過愛因斯坦　考上牛津卻「休學下海」狂賺百萬

▲ 托德從事性工作者已有幾十年。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女子托德（Melissa Todd）年僅12歲就成為高智商組織門薩（Mensa）會員，IQ比史蒂芬霍金和愛因斯坦更高，從小夢想成為經濟學家，考上牛津大學後卻難以適應，休學1年意外愛上跳舞，如今成為一名性工作者，一個晚上就能入帳600英鎊（約新台幣2.5萬）。

現年47歲的托德來自英格蘭東部赫特福郡，12歲那年她參加門薩考試，加入世界頂級高智商社團，IQ測出178，當時被英媒譽為「英國的大腦」，每次考試都拿A，也順利考進牛津大學，成為家中第一個上大學的人，還曾和前任首相特拉斯（Liz Truss）一起上課。

但托德逐漸發現大學生活並不適合她，「我休息了1年，因為我完全受不了所有人都為了課業哭天搶地」，於是她決定休學，後來在報紙上看到酒吧的舞者徵人廣告，雖然她生性內向又毫無經驗，「但我覺得聽起來很有趣，而且他們說每晚可以賺600英鎊，我真很需要錢，又喜歡跳舞，那何不試試看呢？」

托德很快就愛上這份工作，發現自己再也無法重拾牛津生活。如今她已在情色產業工作28年，曾經拍攝雜誌、到世界各地參加奢華的性愛派對，收入高達數百萬。

她在聚會上總是有很多故事可以分享，但她認為性工作者承受不公正的污名，「我認識的很多性工作者都很聰明，很有創造力，因為你要一直推銷自己」，「他們會看我不是因為我屁股很翹，是因為我有有趣」，而她至今也出版2本著作，講述她的人生經歷和性工作產業，希望破除外界誤解。