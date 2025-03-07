伊凡卡快閃見老爸川普　父女共飲「神祕血色飲料」引關注

▲伊凡卡到華府與老爸川普見面。（翻攝ivankatrump IG）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）4日在華府舉行上任後首次國會演說，除了最小的兒子巴倫（Barron Trump）缺席外，其餘兒女全數出席。重返「第一千金」寶座的伊凡卡（Ivanka Trump）與丈夫庫許納（Jared Kushner）快閃華府48小時，並在社群網站分享多張花絮照，向外界展示對父親的支持。

伊凡卡5日在Instagram發布多張照片，記錄她在華府的48小時行程，其中一張是她與老爸川普在廚房內的合照，可見桌上擺放著一本雜誌，而父女手上都拿了一杯紅色飲料。這張照片引起網友熱烈討論，網友紛紛猜測川普喝的「神祕飲料」究竟是什麼，而外媒指飲料應是番茄汁。

▲川普（左）與伊凡卡（右）一起喝紅色神祕飲料。（翻攝ivankatrump IG）

伊凡卡的穿搭也有來頭，她穿Oscar de la Renta黑色套裝，上面有蘭花刺繡，帶有春意盎然感覺。除了與父親合照，她還分享與兄弟姊妹——小唐納（Donald Jr.）、艾瑞克（Eric Trump）及蒂芬妮（Tiffany Trump）及其伴侶們的聚會照片，展現川普家族團結。

▲伊凡卡穿Oscar de la Renta黑色套裝，與聖經經文合照。（翻攝ivankatrump IG）

伊凡卡和丈夫在川普的第一任期擔任白宮高級顧問，但川普連任失利後她淡出政壇，2024年川普競選總統期間，她並未參與競選活動。即便如此，她仍以家人身份支持父親，早前她在Podcast節目《The Skinny Confidential》中談到自己厭惡政治，並指：「總統是這個世界上最孤獨的位置，因為每天都要做出重大決策，而身邊的人往往帶有利益考量。」希望以女兒身份陪父親，「讓他能放鬆一下，或許一起看場電影、運動賽事，讓他知道，在我身邊他可以做自己。」

▲伊凡卡（右起）、川普、庫許納合影。（翻攝ivankatrump IG）

▲伊凡卡（右二）、艾瑞克（右四）、小唐納（左三）、蒂芬妮（左二）與各自的伴侶一同出席川普國會演說，展現家族團結。（翻攝ivankatrump IG）

英國《每日郵報》報導，儘管伊凡卡並未正式回歸白宮，但她與老爸的聯繫依然緊密，和丈夫經常從邁阿密前往川普位於棕櫚灘的「海湖莊園」住所，有時還會一同打高爾夫球。此外，他們每年夏天都會前往位於新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）的川普國家高爾夫俱樂部度假。



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