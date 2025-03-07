國民黨控台積電違反台灣優先承諾　提案要卓榮泰赴立院專案報告

▲國民黨團提案要行政院報告台積電一事。（圖／讀者提供）



記者杜冠霖／台北報導

台積電將加碼在美投資1000億美元，預計新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施以及一間主要研發中心。對於在野黨質疑台積電變美積電，董事長魏哲家昨（6日）解釋原委，並強調不影響在台計畫。而國民黨團今（7日）在立法院會中增列提案指出，台積電變「美積電」，神山不保、矽盾崩壞、衝擊產業布局，然而，美方遲未確定是否豁免課稅，賴政府卻仍一副事不關己的態度，爱建請院會儘速邀請行政院院長率同相關部會首長就「有關台積電赴美加碼投資違背台灣優先承諾危及國安」專案報告。

魏哲家日前與美國總統川普於白宮會面時，宣布將加碼在美投資1000億美元，預計新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施以及一間主要研發中心。魏哲家、總統賴清德昨（6日）也召開記者會，對於研發中心部分，魏哲家解釋，台灣有一萬人、我答應美國成立一千人團隊，是讓美國生產線繼續前進，不必每件事回到台灣請示，台灣計畫不會受影響，還要加速進行，自己也親自請賴清德幫忙。賴清德也當場允諾，政府一定極力協助台積電。

國民黨團提案指出，有鑑於美國總統川普當選後為落實「美國製造」，不斷以課關稅脅迫台積電赴美投資，甚至傳言介入撮合其與英特爾建立合資企業。我國半導體產業面臨課稅危機之際，經濟部長郭智輝卻僅派次長赴美溝通，在國會面對委員質詢川普政府作法合理性時，竟脫口「不一定不合理」，郭部長上台迄今連續失言與作為顯已不適任。

美東時間3月3日，美國川普總統與台積電魏哲家董事長於白宮召開記者會，宣布加碼投資1千億美元，外媒評論「危及台灣優先」，再次震撼各界，遭諷台積電變「美積電」，憂心神山不保、矽盾崩壞、衝擊產業布局，然而，即便宣布投資1千億美元，美方遲未確定是否豁免課稅及取消補貼，賴政府卻仍一副事不關己的態度，毫無對策，反要企業自行面對、國人接受事實。

鑑於台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，加以半導體產業產值2024年已突破5兆元，2025年上看6兆元，而在全球晶圓代工產業中，僅台積電一家市占率就高達六成以上，如其加碼

投資美國，不僅影響在台投資規模，甚至牽動半導體供應鏈外移，進而衝擊國人就業、人才外流、出口產值、經濟成長等，進一步削弱台灣的競争優勢，影響甚鉅。

爱建請院會作成決議，儘速邀請行政院院長率同相關部會首長就「有關台積電赴美加碼投資違背台灣優先承諾危及國安」乙案進行專案報告。是否有當？請公決案。

對於國民黨團提案，民進黨團幹事長吳思瑤表示，財經專業界大讚台積電擴大對美投資是國力的延伸，國民黨偏說是弱化台灣。我就問：相信賴清德還是馬英九？相信魏哲家還是王鴻薇？相信施振榮還是羅智強？相信台積電還是國台辦？相信專業還是政客？相信台灣還是唱衰台灣？答案不證自明。