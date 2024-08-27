珊珊可能成「迷走型颱風」掃日！　日氣象廳憂：路徑複雜難預測

▲珊珊的不確定性因素太多，難以預測其路徑。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

颱風珊珊目前仍在日本南邊海域持續增強，並以極度緩慢的速度往日本九州移動，預計登陸日本後將急轉東，同時橫斷整個日本。由於珊珊速度非常緩慢，對日本帶來影響的時間將會恐怕比預計還長。日本氣象廳則預測，珊珊可能成為「迷走型颱風」（迷走台風），也就是路徑複雜且不確定性因素過多以致於難以預測其路徑的颱風。

根據氣象廳觀測，珊珊目前位於奄美市東邊約90公里（北緯28.6度，東京130.4度），以極度緩慢的速度往北北西方向移動，中心氣壓為950百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒60公尺，預計30日可能從九州登陸日本。

根據《產經新聞》報導，氣象廳27日發布的珊珊最新預測路徑顯示，關東地區31日上午可能再次進入暴風圈範圍。由於颱風的路徑存在不確定因素，氣象廳也警告，珊珊可能成為「迷走颱風」，並提醒關東地區有可能面臨災害級的大雨和暴風，呼籲民眾儘早做好準備。

氣象廳強調，會影響颱風移動路徑的偏西風正位於日本列島北邊。如果珊珊颱風偏西風帶，將會加速移動，朝日本海方向前進。然而，氣象廳也表示，珊珊是否會進入偏西風帶仍無法確定，如果無法進入，珊珊颱風的移動速度和路徑會變得更加不可預測。

根據最新預測，珊珊可能在30日上午接近或登陸九州南部，並在此時轉向東移。氣象廳進一步指出，目前還不清楚珊珊會沿著日本海一側還是太平洋一側前進，因此也提前呼籲民眾密切關注最新氣象資訊。