講中文沒有日本腔　日本男曝「看台灣A片學」！釣出老司機+1

▲中文居然是看台灣A片學的。（圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名在日本最大成人影片平台工作的女網友指出，在日本詢問一名日本人做市調，發現對方的中文口音沒有日文腔，一問之下才知道，原來對方學中文是透過台灣A片，讓她又驚又喜，「果然興趣使人容易學習」，貼文掀起網友討論。

女網友在Threads發文，在日本的AV製作公司上班，於是詢問男子做市調，發現對方的中文居然沒有日本腔，「他說他都看台灣AV學中文，果然興趣使人容易學習」，稱讚男子的中文表達還不錯，「當然不是完全都從A片學啦，但是他學女優說『好厲害喔』，還是滿想揍他的」。

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貼文曝光，網友笑翻，「等等...AV對話不多欸」、「所以他連我們跳過的地方都看了...真有心」、「不會都背什麼娛樂城之類的吧」、「台灣A片超難看，辛苦他了」、「台灣AV那個話劇社演技，居然看得下去還學中文，小弟佩服」。

也有人透露，自己也是透過看A片學語言，「正常，我也是看AV學日文，開頭的訪問都不快轉，練聽力，聽她們述說為什麼要下海拍片。本人10幾年前已拿到一級檢定，在日商工作十幾年，娶日本老婆也十幾年，不豪洨，都是AV的功勞」、「跟台灣人差不多，日文先學AV，再後面因為要打電動，所以日語單字會快速增加」。

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