雨連襲5天「周日雨最猛」　降溫時間出爐

▲今起到下周二受低壓帶影響，降雨將越來越明顯。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(20日)起到下周二前受低壓帶影響，降雨將越來越明顯，明晚到周日南部、東南部有局部豪雨，周日將是雨勢最明顯時刻。周日因北風和降雨影響，天氣將轉涼降溫，高溫將跌破30度，約27到29度。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今天受到南方雲系北移影響，南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後有雷陣雨，特別是中部和山區雨勢明顯。

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後續天氣趨勢，黃恩鴻說明，下周二之前台灣受低壓帶影響，降雨機率高，且雨勢會越來越明顯，明天北部、東半部、南部有局部短暫陣雨或雷雨，中部多雲，午後有局部短暫雷陣雨；明天晚上到下周一，全台有陣雨或雷雨，中南部降雨較持續，一整天有雨，其中明天晚上到周日南部、東南部有局部豪雨，周日雨勢最明顯。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

不過黃恩鴻指出，後續降雨會逐漸趨緩、空檔增加，雖然下周二前各地降雨機會仍高，有陣雨或雷雨，但降雨空檔時間將增加；下周三低壓帶遠離，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，有午後雷陣雨；下周四過後水氣再轉多，北部、東北部有局部短暫陣雨，其他地區為午後局部短暫雷陣雨。

溫度方面，黃恩鴻說明，未來一周在低壓帶影響結束後，環境轉變為北風和東北季風影響，周日因南方低壓帶北移，介於北風和南風交界，天氣轉涼，各地高溫約27到29度，高溫可降到30度以下。

此外，今天和明天基隆北海岸、東半部、西南部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有長浪發生的機率。

▼天氣重點。（圖／氣象署提供）