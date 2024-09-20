中國有望解禁日水產！　日媒爆：開「1條件」要日本答應

▲日媒報導，日中雙方已取得共識，中國有望解禁日本水產品。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本2023年宣布將福島第一核電廠的核處理水排放至大海，此舉引發中國不滿，立刻宣布全面禁止進口日本水產品。對此，日本政府多次提出各項指標與報告，要求取消禁令，但仍未果。然而有消息指出，近日兩國已經取得共識，中方有望恢復日本水產品進口，不過也為此開出條件。

根據《讀賣新聞》報導，中國已經與日本政府達成協議，以擴大國際原子能機構（IAEA）對海水與魚類的監測範圍為條件，恢復進口日本水產品。

多名日本政府官員透露，首相岸田文雄預計20日與國際原子能總署（IAEA）總幹事格羅西電話會談，協商擴大監測範圍。自日本開始排放核處理水後，中國第一時間對日本水產品實施禁令，而日中兩國也一直就此問題展開專家層級的磋商。

中國政府要求擴大監測範圍，包含檢查核電廠附近土壤，但日本則堅持應該以IAEA的標準作為依據，強調其調查已充分符合國際規範。

此次擴大監測範圍的舉措則是在不改變日本希望以「IAEA主導整體框架」的立場下，對中方的擔憂做出一定回應，雙方成功取得共識。消息指出，如果監測範圍擴大符合中國期待，中國政府將逐步解除日本水產品的禁令。

IAEA目前已經對排放前的核處理水進行放射性安全檢測，未來有望加入包括中國在內多個國家的分析機構，進一步強化監測。

IAEA目前已與多國的分析機構合作，對福島第一核電廠周邊海域進行海水和海底土壤採樣，以確保放射性物質未超標，未來計劃增加採樣地點，進一步擴大監測範圍。