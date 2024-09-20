台南好米受日本青睞　黃偉哲為2400公噸銷日好米封櫃啟航

▲台南市政府與弘昌碾米廠攜手合作，20日於弘昌碾米廠舉行「台南好米外銷日本封櫃記者會」，由台南市長黃偉哲等人進行封櫃儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本日前經歷30年來最嚴重的米荒，全國超市都有白米缺貨問題，台南市政府與弘昌碾米廠攜手合作，20日於弘昌碾米廠舉行「台南好米外銷日本封櫃記者會」，由台南市長黃偉哲、弘昌碾米廠董事長曾江燁、農業局代理局長陳仲杰及市議員陳秋宏、吳通龍等貴賓進行封櫃儀式，在地鄉親也到場共同見證。

市長黃偉哲表示，因日本近來缺米問題，許多國家將稻米外銷日本，而台灣米品質優良，深獲日本消費者喜愛，本次簽約2400公噸台灣米得以順利銷售日本。感謝農業部支持與市府農業局、農會、弘昌碾米廠等單位共同合作，讓台灣優質好米成功外銷日本，期盼藉由本次外銷經驗促進台日友好，更讓台灣優質水果及農特產品持續外銷日本，未來市府也將輔導農友生產安全衛生、品質良好的台南好米，行銷推廣至全世界。





弘昌碾米廠董事長曾江燁表示，該工廠與台南農改場、台中農試所、中興大學與工研院一起合作開發導入多樣智慧農業技術，累積農作大數據，靈活應用農業ICT（Information and Communication Technology）數據系統，讓稻米品質更加穩定，幫助農民一起種好米，品質獲肯定，自2020年成功與日本商社合作首次外銷日本，屢創下亮眼佳績。本次預計出口2400公噸(台南11號)稻米至日本，未來將持續把握機會，嚴格把關品質，穩定供貨。

農業局指出，為提升稻米品質及市場競爭力，並穩定供貨，市府和農糧署輔導轄區碾米廠、農民團體成立稻米產銷契作集團產區，導入優良品種與栽培管理技術，使台南市生產的稻米品質，深獲日本肯定。

農業局說明，本次稻米生產的區域位於烏山頭水庫流域與嘉南大圳水源頭，有機質含量高於3%以上的黏質土，也是「水頭風尾」的寶地，使用乾淨無汙染的烏山頭水庫水源灌溉，生產出優質美味的好米。台南好米一向以品質良好、穩定聞名，農業局也會持續輔導農民精進技術和管理，讓台南好米成為每個台南人心中的驕傲。