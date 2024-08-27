快訊／鄭文燦涉貪檢求刑12年　民進黨尊重司法調查：勿枉勿縱

▲前桃園市長鄭文燦。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

前海基會董事長鄭文燦因任職桃園市長期間涉貪遭收押禁見。桃園地檢署今（27日）偵結指出，由於鄭文燦否認犯行、賄款高達新台幣500萬元，建請重判有期徒刑12年。對此，民進黨回應，尊重司法調查，盼勿枉勿縱。

全案緣起桃園市政府先前推出「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，規劃將工五工業區東側的農業區一帶近50公頃土地進行都市計畫區段徵收，有地主群因農地未被劃分進重劃區內，自行組成重劃會，向桃園市府申請自辦重劃，並透過楊姓成員向鄭文燦行賄。

檢方6月發動偵查，7月5日趁著鄭文燦從日本度假回國後，將人帶回偵訊，認定他涉犯《貪污治罪條例》「違背職務收賄」重罪、犯罪嫌疑重大，又有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見，檢辯三度在聲押庭上攻防，鄭文燦二進二出法庭後，在7月11日第三次聲押庭上遭法官裁定收押。

檢方指出，本案經訊問131人次、搜索40處後，扣得相關筆記本、電腦等證物，在鄭文燦住處主臥室邊柱旁的暗櫃內，發現兩個上鎖保冷袋，裡面裝有678萬5000元現鈔，涉嫌財產來源不明部分，將另行偵辦。至於貪汙罪部分，檢方則建請法官量刑12年。

對於相關案情發展，民進黨發言人戴瑋姍表示，尊重司法調查，盼勿枉勿縱。而民進黨日前已決議對鄭文燦停權三年，今晚廉政會將開會討論立委林宜瑾、前行政院發言人陳宗彥案，是否對鄭文燦進一步懲處仍有待議決。