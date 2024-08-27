鄭文燦從重求刑原因曝！瞎扯不知道5KG袋子裝錢　檢方實測打臉他

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

海基會前董事長鄭文燦因任職桃園市長期間涉收賄，今(27日)遭檢方起訴，調查期間，鄭頻辯稱不知道廖俊松帶來的黑色手提袋內裝有500萬賄款，但檢方實測重量達5.53公斤，又刻意裝在較小的袋子，不可能不清楚裡面裝現金，直接打臉鄭說詞，又怒轟鄭將國家土地開發坐享為私人金庫，惡性甚重，建請法院從重求刑12年。

▲鄭文燦涉收賄500萬元遭起訴。（圖／資料照，下同）

起訴書指出，為了報答鄭文燦就華亞開發案的幫助，廖姓父子於2017年9月14日晚上與鄭約在市長官邸見面，交付裝有500萬現金的黑色手提袋，當時廖俊松在鄭面前將手提袋置放在會客室茶桌下，以口型陳述及手勢比劃「5」之方式向鄭示意，作為對價，鄭見狀回覆「知、知、知（台語）」，收下賄款。

針對此事，鄭卻辯稱廖是以「丟包」方式放在官邸內，根本不知道裡面有錢，但檢方除了從鴻展公司帳戶提款紀錄及及帳冊登載「佣金」資料互核相符外，也實測500萬現金，體積可輕易放進女性小型購物袋內，且重量達5.53公斤，如此體積小但重量大的物品，又於深夜當面交付，鄭豈會不知袋內物品為現金。

▲鄭文燦始終否認罪行，控訴遭人誣陷。



加上廖供稱當時交付的現金是以每10萬元為1紮、以銀行九分紙鈔帶捆綁，再以牛皮紙袋包裝後放入手提袋，鄭退還時則係以橡皮筋綑綁直接放進手提袋，綑綁方式不同，足見鄭確實知悉是現金。

檢方怒批，本案事證明確，鄭卻始終矢口否認犯行，反控他人誣陷，身為直轄市市長位高權重、動見觀瞻，身受國家俸祿，當應清廉自持，卻與行賄者裡應外合，將職務行為裁量權限，全權交託依行賄者之所願，「將國家土地開發之全民利益，坐享為私人金庫，有辱官咸，惡性甚重」，而且收受賄款花用近1年後，得知廖等人遭監聽，不得已返還賄款，竟反執此為己詭辯，毫無悔意，考量本件係高達500萬元之鉅額賄款，建請法院從重判處12年。