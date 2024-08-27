鄭文燦家搜出678萬！黃國昌酸：新台幣淹腳目　隨便有上百上千萬現金

▲黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

前桃園市長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，桃園地檢署27日偵查終結，鄭被依《貪污治罪條例》起訴，建請重判有期徒刑12年。民眾黨立委黃國昌質疑，沒有提案子為何壓了整整7年，且「新潮流大阿哥」政治實力也在本案中表露無遺，能掌握到廖俊松遭監聽，除了返還500萬賄款，還同時交還600萬不法政治獻金，結果住處又查扣678萬5000元，「原來民進黨大官，隨隨便便家裡就有個上百上千萬現金」。

黃國昌27日於臉書發文表示，桃園地檢署依違反《貪污治罪條例》起訴鄭文燦，並求處12年有期徒刑，起訴書詳細描述鄭文燦收了500萬元辦事，以及如何為富商權貴提供地方中央一條龍的農地變更，都與他先前質詢所揭露過的內容一致。

黃國昌提及，「非常遺憾，針對我質疑此等『量身打造』的『貼心服務』，絕非鄭文燦一人可以完成，應該向上追查。」但起訴的範圍仍僅止於鄭文燦，至於案子為何整整壓了7年，則是連提都沒有提，顯然法務部長鄭銘謙在立法院說「證據到哪裡就辦到哪裡」，只是在講空話，更讓人質疑，防火牆是否早就已經設好？

黃國昌指出，新潮流大阿哥鄭文燦雄厚的政治實力，也在本案中表露無遺，除了可以大剌剌地跟廖俊松說「國發會我講好了」，還能「掌握」廖俊松遭監聽，並稱自己有看到監聽譯文，政治黑手赤裸裸伸向司法，難怪人民對司法的信心直直落。

黃國昌稱，起訴書記載鄭文燦在得知廖俊松遭到監聽後，除了返還500萬賄款以外，還一同把另外收受600萬不法的政治獻金也交還廖俊松；今年7月底鄭文燦台北的住處遭搜索，又另外遭查扣678萬5000元，不禁令人肅然起敬，「原來當民進黨的大官，隨隨便便家裡就有個上百上千萬現金，真的是『新台幣淹腳目』！」

最後，黃國昌說，面對此一臭不可聞的貪腐弊案，絕不能因為鄭文燦已經被起訴，就想到此為止，「到底是誰洩密、案子又為何一壓壓7年，一定要查清楚，否則賴清德向國人承諾肅貪是政府的重要工作，再次淪為一場大笑話！」