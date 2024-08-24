中和碧湖社區咖啡蛋捲飄香　桃園市據點輔導團率隊取經

▲桃園市社會局長陳寶民（前排左1）率據點輔導團參訪觀摩中和碧湖社區照顧關懷據點。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於中和區圓通路百年紅瓦厝，在碧湖社區發展協會的努力耕耘下，從幾近廢墟搖身一變為古色古香的銀髮俱樂部和C據點，開發小產業碧湖蛋捲和牛埔咖啡，照顧社區長輩和婦女等，去年獲得中央衛福部金點獎團體獎，今年協會執行長邱尾玟更入圍金點之星個人獎。桃園市政府慕名而來，由社會局長陳寶民率老人福利科及據點輔導團雙福社福基金會一起參訪觀摩，希望汲取經驗，做為桃園開拓據點的參考。

桃園市社會局長陳寶民表示，他在榮民醫院服務16年，大陸來台的老兵平均90歲，他發覺榮家對長輩的照顧很好，像板橋榮家百歲人瑞就有20多位，不僅身體硬朗，還能參加家內舉辦的各種活動。

▲桃園市社會局長陳寶民（中左）品嘗牛埔咖啡及剛出爐的蛋塔，中右為新北市社會局專委林坤宗及碧湖社區執行長邱尾玟。

陳寶民以在醫院服務為鑑，認為長照應該在前端多花點力氣和預算，若做好前端如C據點柑仔店的照顧，延緩失智失能，則會減少後續醫療的花費。他曾率團到日本參訪失智老人的家園，失智老人做餐點給訪客吃，不僅延緩失智，老人也有收入，彼此達到共生共榮。

碧湖社區發展協會理事長蔡新發表示，社區由錦中、錦和、錦昌、錦盛和灰磘里等於83年成立，象徵「中和昌盛」。於2017年成立俱樂部，2019年成立單親關懷站和C據點，共有123位志工，照顧社區內長輩和單親家庭，在鄰近活動中心每周開設10個時段，有各項健康促進和才藝課程，在中心5樓頂，還有可食地景，讓長輩種菜採摘養生。

協會執行長邱尾玟表示，協會推動性別友善，如開設婦女養成記、女性水電工班，培力女性就業技能；針對長輩辦理不老時光機、爺奶青春摩鐵趴等，還有牛埔咖啡，讓長輩學習手沖咖啡配上志工手作蛋捲，甚至邀請新住民卞柔勻來教大家做3D果凍花，都讓婦女和長輩在社區內成長、樂活。

▲碧湖社區志工和長輩自製的蛋捲、蛋塔、果凍花和咖啡。