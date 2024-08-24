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新北電動汽車充電智能平台　侯友宜：打造安全便民停車新環境

▲新北電動汽車充電智能平台。（圖／新北市交通局提供）

▲全國首創電動汽車充電智能平台8月23日正式發表。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

全國首創電動汽車充電智能平台23日正式發表，新北市長侯友宜表示，隨著電動車發展，市府團隊以安全為首要目標，未來全國第一個公私力合作的公有停車場充電智能平台將在全市公有停車場配置電動車專用防火毯，以及24小時全年無休的ALL IN ONE一鍵通報系統，提供大眾更安全、便民的停車充電環境。

侯友宜表示，因應2050淨零碳排政策，電動車發展成為時代趨勢，如何建立安全、便利的電動車停車充電環境是十分重要的課題，因此市府團隊不僅在去年啟用的新莊運動公園地下停車場配置「熱顯像儀」、「低壓細水霧消防設備」及「防火毯」等電動車防災設備，此次更首次與私部門合作打造全國第一個公有停車場充電管理平台，24小時全年無休的ALL IN ONE一鍵通報系統，緊急情況發生時，系統就會立即啟動斷電保護機制，並由停管員即刻通知消防及相關單位到場處理，及時守護市民安全。

侯友宜強調，市府團隊在打造電動汽車充電智能平台時，以大眾的生命安全為最優先考量，建置完善消防安全設備。此外，為提升服務效率，未來民眾只要透過手機APP即可查詢最即時的充電車位、充電費率及線上支付等多元智能服務，全力提供市民安全、智慧、便利的停車充電服務。

交通局表示，目前新北全市公有停車場總計附設426格電動汽車充電車位，明年將增加到900格，新北充電智能平台將於今年12月試營運，預計明年元旦正式上線營運，未來將擴大納入運動中心、公有市場、觀光景點等其他公有停車場充電車位資訊，以因應市民通勤、日常採買、出遊的充電需求，且試營運期間將提供充電費率優惠，歡迎大家提供使用上的建議和意見，讓充電智能平台能更符合民眾需求。

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